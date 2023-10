Sarri ha le idee chiare sul futuro di Immobile: “È scontato”

Maurizio Sarri ha parlato dopo la vittoria al fotofinish della Lazio sulla Fiorentina: da Immobile a Guendouzi

Le parole di Maurizio Sarri al termine di Lazio-Fiorentina. Il tecnico biancoceleste ha parlato a ‘DAZN’ commentando il successo in extremis firmato Immobile: “Non ho guardato il rigore ma la nostra curva: guardando i nostri tifosi ho capito che avevamo segnato”

ULTIMO MINUTO – “Stasera era una partita difficile. I momenti di sofferenza era inevitabili perché la Fiorentina ti fa correre a vuoto e nel primo tempo questa situazione l’abbiamo sofferta. Nel secondo tempo siamo andati in crescita, abbiamo concesso pochissimo e abbiamo creato 4-5 palle gol che legittimano il risultato finale”.

IMMOBILE – “Lo stiamo aspettando. Ha avuto tanti acciacchi e questo alla lunga lo ha pagato. Spero che possa allenarsi con continuità: se può fare questo, in breve tempo lo rispolveriamo a grandi livelli”.

GUENDOUZI – “È un ragazzo ancora abbastanza giovane ma ha buone esperienze in squadre e campionati importanti. Ha ancora margine, può migliorare ancora molto e può diventare sicuramente importante”.

Calciomercato Lazio, Sarri sul futuro Immobile: “È scontato che resti”

GAP CON LE BIG – “Qualcosa in più le altre ce l’hanno. Noi abbiamo sbagliato le prime due partite, poi perdere con Juventus e Milan ci può stare. Sono le prime due partite che creano il gap con la zona che conta. Dico che ci manca un pizzico di personalità in trasferta nei grandi stadi”.

FUTURO IMMOBILE – Sulla possibilità che Immobile vada via: “Scontato che resti alla Lazio. Può avere un attimo di sconforto che gli fa dire una parola in più, ma da come lo sento parlare io questa è una problematica che non esiste.