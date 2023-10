Lazio, il gol non allontana l’ipotesi addio di Immobile: cosa è successo | CM.IT

Ciro Immobile torna al gol dopo un periodo di digiuno, ma l’addio alla Lazio non è scongiurato: le ultime di Calciomercato.it

Lo stadio Olimpico è esploso, al 95′ di Lazio-Fiorentina, con la trasformazione dal dischetto di Ciro Immobile. L’uomo simbolo dei biancocelesti ha risolto una partita tirata e difficile entrando dalla panchina e realizzando un rigore pesantissimo. Un gol che tutto l’ambiente aspettava, dopo un digiuno di diverse settimane (ultima rete il 23 settembre contro il Monza). Ma che potrebbe non bastare in chiave distensiva di un periodo delicato e per per scongiurare la partenza a gennaio dell’attaccante.

L’addio a gennaio è una ipotesi che rimane sul piatto. Immobile aveva già riflettuto, in estate, sull’offerta giunta dall’Arabia, ma la Lazio, dopo aver già ceduto Milinkovic-Savic, non aveva voluto privarsi anche di lui. Il rapporto del bomber con Sarri non è eccellente e sul suo futuro lontano da Roma ci sarebbero altri indizi.

Stando a quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, Immobile ha acquistato una casa all’estero. E’ possibile che si tratti di un acquisto per il proprio tempo libero e che la casa in questione sia soltanto per le vacanze, ma potrebbe essere anche una conferma del fatto che il giocatore immagina un futuro anche lontano da Roma.