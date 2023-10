Ritorno clamoroso e Juve ribaltata: si chiude a gennaio

La Juve rischia di perdere uno degli obiettivi di mercato; il giocatore, infatti, potrebbe tornare al suo vecchio club

In questa stagione, i bianconeri hanno come obiettivo quello di lottare fino alla fine per lo scudetto; la Juventus ha la rosa per giocarsi le proprie carte e vuole anche sfruttare il vantaggio (non da poco) di non giocare le coppe. Preparare le partite una volta a settimana, alla lunga, può essere un punto a favore dei ragazzi di Allegri.

Mentre la squadra e l’allenatore sono concentrati sul campo, la società sta pensando a come rinforzare la rosa sul mercato; uno dei reparti su cui bisogna intervenire è, senza ombra di dubbio, il centrocampo considerando anche quanto successo con Pogba e Fagioli che toglie ad Allegri due risorse importanti per il proseguo della stagione. Il tecnico bianconero ha bisogno di un altro elemento in mezzo al campo in modo da avere ancora più possibilità, nella seconda parte di stagione, di lottare per lo scudetto con le due milanesi e il Napoli campioni d’Italia.

Tra gli obiettivi troviamo sicuramente Thomas Partey; il centrocampista dell’Arsenal, anche a causa di un problema fisico, ha disputato poche partite. Il poco minutaggio avuto fino a questo momento potrebbe essere uno dei motivi per la partenza del classe 1993. Giocatore forte fisicamente e che si sposerebbe perfettamente con il sistema di gioco dei bianconeri; la Juventus, però, rischia di vedersi soffiare l’obiettivo di mercato.

Juventus, piace Thomas Partey: occhio all’Atletico Madrid

Come detto, Thomas Partey sembra essere uno degli obiettivi della Juventus per andare a rinforzare il centrocampo; tra i bianconeri e il buon esito dell’operazione bisogna fare attenzione all’Atletico Madrid. Stando a quanto riportato da ‘okfichajes’, il club spagnolo starebbe pensando di riprendere il centrocampista che ha già vestito, per diversi anni, la maglia dei Colchoneros.

La trattativa potrebbe essere chiusa nella finestra di mercato di gennaio con l’Atletico Madrid pronto a regalare a Simeone un rinforzo importante all’interno di una stagione dove il club spagnolo vuole regalarsi non poche soddisfazioni sia in campionato sia nelle coppe. La Juventus, dunque, deve fare molta attenzione se non vuole perdere un possibile obiettivo di mercato; la concorrenza dell’Atletico Madrid, club che fa la Champions League e dove Thomas ha già giocato, rischia di essere un problema non di poco conto per la società bianconera che, come detto, sembra di aver bisogno di un giocatore che vada a rinforzare il reparto di centrocampo a disposizione di Allegri.