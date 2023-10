PAGELLE E TABELLINO LAZIO-FIORENTINA 1-0: Immobile capitano coraggioso. Luis Alberto appannato

Pagelle e tabellino di Lazio-Fiorentina, match valido per la 10a giornata del campionato di Serie A TIM 2023/24

LAZIO

Provedel 6

Lazzari 6

Patric 6,5

Romagnoli 6,5

Marusic 5,5

Guendouzi 6 Dal 67′ Kamada 6

Rovella 6,5. Dal 63′ Cataldi 6

FLOP Luis Alberto 5: fa strano trovarlo per la prima volta da questo lato della barricata. Ma giocando 12 partite su 12 da titolare può succedere anche questo. Non è proprio serata, perché oltre a non fare il ‘mago’, il numero 10 sbaglia tanti palloni in uscita, gioca diversi lanci lunghi e non è da lui. Poca lucidità, anche sotto porta: nel primo tempo sbaglia clamorosamente, nel secondo è Terracciano a dirgli di no. Non era la sua notte, almeno stavolta.

Felipe Anderson 5,5

Castellanos 6,5. TOP Dal 77′ Immobile 7: sognava questo rigore, questa serata, chissà da quanto tempo. Proprio così, un gol vittoria al 95′ che dà alla Lazio una vittoria di importanza incalcolabile. Un tiro pesantissimo, sbagliarlo avrebbe voluto dire forse infilarsi in un tunnel senza uscita. Lo ha preso da capitano, lo ha trasformato da campione.

Zaccagni 6 Dal 77′ Pedro 6

All.: Maurizio Sarri 6,5

FIORENTINA

Terracciano 6,5

TOP Parisi 7: da adattato sulla fascia destra, gioca una partita di altissimo livello in entrambe le fasi. Pericoloso in proiezione offensiva, con una corsa di quantità e qualità. Intensità e attenzione quando deve affrontare Zaccagni, che lui subisce ma neanche più di tanto. Bravo anche su Pedro. Aumenta a dismisura i rimpianti per la Lazio e Sarri che lo voleva tantissimo. Aveva ragione, soprattutto vedendo quanto poco fanno la differenza i terzini biancocelesti.

Milenkovic 5,5

Martinez Quarta 6

Biraghi 5 Dal 79′ Ranieri sv

Arthur 6 Dal 71′ M. Lopez 5,5

Duncan 6 Dal 46′ Mandragora 6

Ikone 5,5

Bonaventura 5 Dal 62′ Barak 6,5

FLOP Gonzalez 5: ci si aspettava tantissimo da lui, stasera è parecchio opaco. Si nasconde, a volte fa il compitino, si accontenta sia quando si trova sull’esterno che quando prova ad accentrarsi. In area non si vede mai, doveva essere il valore aggiunto, invece è un rimpianto.

Beltran 6 Dal 62′ Nzola 6

All.: Vincenzo Italiano 5,5

Arbitro: Matteo Marcenaro (sez. di Genova) 5

Il tabellino di Lazio-Fiorentina

Ammoniti: Lazzari (L), Duncan (F), Rovella (L), Ikone (F), Bonaventura (F), Zaccagni (L)

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni.

A disp.: Sepe, Mandas, Gila, Pellegrini, Hysaj, Cataldi, Vecino, Kamada, Basic, Immobile, Isaksen, Pedro.

All.: Maurizio Sarri

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikonè, Bonaventura, Gonzalez, Beltran.

A disp.: Christensen, Martinelli, Sottil, Maxime Lopez, Ranieri, Nzola, Infantino, Mina, Comuzzo, Mandragora, Pierozzi, Barak, Amatucci, Brekalo, Kouamè.

All.: Vincenzo Italiano

Arbitro: Matteo Marcenaro (sez. di Genova)

Assistenti: Berti – Cipressa

IV Uomo: Marchetti

V.A.R.: Mazzoleni

A.V.A.R.: Meraviglia