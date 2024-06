Ritorno in Italia, la ‘melina’ di Morata: nuovo annuncio ufficiale

Le parole di Alvaro Morata al triplice fischio di Spagna-Croazia: ecco quanto dichiarato dall’attaccante iberico

Costretto ad uscire anzitempo dopo aver rimediato una fastidiosa botta al ginocchio, Alvaro Morata è stato comunque uno dei protagonisti della vittoria della Spagna all’esordio contro la Croazia.

L’attaccante di proprietà dell’Atletico Madrid, oltre a sbloccare la contesa pochi minuti prima della mezz’ora, ha dato sempre la sensazione di poter mettere in difficoltà la linea difensiva croata. Una vera e propria ‘rivincita’ quella di Morata, che è stato spesso oggetto di critica, soprattutto in Spagna. Sono passati soltanto pochi giorni, infatti, dalle dichiarazioni con le quali proprio l’attaccante iberico ha messo seriamente in discussione la sua permanenza all’Atletico Madrid. Del resto, accostato con una certa insistenza sia alla Roma che alla Juventus, Morata non chiuderebbe affatto le porte ad un ritorno in Serie A.

Fino a questo momento, però, né i giallorossi né i bianconeri hanno avviato trattative concrete con l’Atletico Madrid. Dal canto loro i Colchoneros chiedono il pagamento della clausola rescissoria da 12 milioni di euro per privarsi del proprio attaccante. Il fatto che le voci su Morata abbiano cominciato a riprendere quota, però, ha fatto sì che la situazione dello spagnolo calamitasse l’attenzione mediatica anche al termine di Spagna-Croazia. Pizzicato dalle telecamere del ‘Corriere dello Sport’, a specifica domanda Morata ha comunque glissato sul suo futuro: “Se torno in Italia? In vacanza di sicuro“.