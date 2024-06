DIRETTA Euro 2024, Polonia-Olanda 0-0: Gakpo ci prova, Szczesny si rifugia in corner!

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Volksparkstadion’ tra la Polonia di Probierz e l’Olanda di Koeman in tempo reale

La Polonia e l’Olanda si affrontano ad Amburgo nella gara inaugurale del gruppo D di Euro 2024. Una sfida tra due Nazionali che sono alle prese con defezioni importanti tra cui Lewandowski per questa partita e Koopmeiners per tutto il torneo, che sarà diretta dall’arbitro portoghese Soares Dias.

Da un lato i biancorossi di Michal Probierz sono arrivati a questa competizione dopo essere passati per i playoff, dove hanno avuto la meglio sull’Estonia in semifinale e sul Galles in finale. Gli oranje di Ronald Koeman, invece, si sono piazzati al secondo posto dietro alla Francia, che saranno i prossimi avversari in questo raggruppamento nella gara di venerdì. Le aquile bianche, lo stesso giorno, se la vedranno invece con l’Austria. La partita sarà visibile in tv su Sky Sport, ma anche in streaming su pc, smartphone e tablet sulla app di Now. L’ultimo precedente ufficiale risale alla Nations League del 2022, quando gli olandesi si imposero in trasferta con il risultato di 2-0 grazie alle reti di Gakpo e di Bergwijn. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Volksparkstadion’ tra Polonia e Olanda live in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Polonia-Olanda

POLONIA (4-4-1-1): Szczesny; Frankowski, Bednarek, Salamon, Kiwior; Urbanski, Romanczuk, Zielinski, Zalewski; Szymanski; Buksa. CT Probierz

OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, De Vrij, Aké; Reijnders, Veerman, Schouten; Simons, Depay, Gakpo. CT Koeman