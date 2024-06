Colpo in Serie A, ma calciatore bloccato in Iraq: “Fatemi andare in Italia”

La Serie A può accogliere un giocatore proveniente dall’Iraq. Ecco di chi si tratta: il colpo è pronto a metterlo a segno una squadra lombarda

Dall’Iraq alla Serie A. Un giocatore sarebbe pronto a lasciare l’Al Quwa-Al Jawiya, il club del Ministero della Difesa, per trasferirsi nel massimo campionato italiano. Ma c’è un problema.

C’è la volontà quasi di tutti affinché questo storico trasferimento vada in porto: dell’interessato, l’esterno 20enne, Ali Jassim, e del Como, che ha già presentato un’offerta alla squadra proprietaria del suo cartellino, l’Al Kahrbaa. Il club dell’ Iraq Stars League, però, non appare intenzionata a ‘liberarlo’.

E’ stato lo stesso 20enne, che sarà protagonista con la nazionale alle prossime Olimpiadi, a sfogarsi sui social, come scrive la Gazzetta.it, per gridare al mondo la sua voglia di giocare in Europa, per la squadra italiana, ma l‘Al Kahrbaa si sta rifiutando di cederlo. Andrà adesso capito se l’appello social porterà i suoi frutti e se così Jassim potrà coronare il suo sogno di trasferirsi nel calcio che conta.