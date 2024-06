Euro 2024, l’Italia si allena davanti ai tifosi: Azzurri acclamati e doppietta di Retegui

L’Italia si è allenata all’Hemberg Stadion dopo la vittoria contro l’Albania: partitella intensa contro le giovanili del Dortmund

DA ISERLOHN – Ondata di entusiasmo per l’Italia dopo la vittoria contro l’Albania per 2-1. Tanto spavento, ma i tre punti sono decisamente stati un’iniezione di fiducia importante anche per i tifosi che hanno assistito all’allenamento completo su indicazione dello stesso ct Spalletti. All’Hemberg Stadion gli Azzurri che non hanno giocato ieri, che hanno affrontato una selezione di giovanili del Borussia Dortmund con anche qualche azzurro con fratino. La prima formazione è stata con Vicario, davanti a lui Buongiono, Mancini e Darmian, poi Cambiaso ed El Shaarawy sugli esterni con Cristante e Fagioli in mezzo. L’attacco invece era con Raspadori, Zaccagni e Retegui. Nessun valore, ovviamente, anche perché poi Gatti, Folorunsho e Bellanova che sono partiti col fratino hanno cambiato schieramento. La partitella a tutto campo è finita 3-1 con due super gol, uno di Fagioli e l’altro di Retegui che poi ha segnato la doppietta. Il gol della bandiera dei ragazzi gialloneri è arrivato su un errore di Meret in disimpegno, che poi ha provato a recuperare ma alla fine ha subito la rete.

Solo scarico per gli 11 titolari di ieri, circa 15 minuti su un altro campo, poi la passerella a bordo campo acclamanti ovviamente dai tifosi, da Bastoni a Donnarumma e Chiesa, fino a Barella, i più applauditi. Spalletti ha richiamato più volte lo stesso Fagioli, invitandolo in fase di costruzione a “guardare avanti”. E anche agli altri l’indicazione era di velocizzare il giro palla. Ottima la prestazione di Retegui. Poi l’entusiasmo è rimasto immutato anche all’esterno, con almeno un centinaio di tifosi ad attendere la squadra. Travolto d’affetto Gigi Buffon che si è fermato praticamente con tutti a scattare foto.