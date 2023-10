Il Milan rompe gli indugi: 35 milioni per soffiarlo all’Inter

Giroud allontana l’arrivo di un nuovo centravanti, ma le intenzioni del Milan potrebbero essere altre sul mercato: c’è un nome nel mirino della dirigenza rossonera

Il Milan spreca due gol di vantaggio contro il Napoli ed esce dal ‘Maradona’ alla fine con tanti rimpianti nonostante la doppietta di Giroud.

Non è bastato l’uno-due del centravanti francese nel primo tempo, con Pioli ripreso dopo l’intervallo dalle reti di Politano e Raspadori. Lo stesso Giroud e Leao non hanno digerito la sostituzione del tecnico parmense, scatenando la reazione sui social dei tifosi rossoneri. A fine partita l’esperto bomber ha fatto da pompiere, allontanando anche i rumors su un possibile nuovo arrivo nel reparto d’attacco del ‘Diavolo’. Da settimane si parla di un vice Giroud a Milanello, ipotesi questa seccamente respinta dal numero 9: “Lo abbiamo già, non servono cinque-sei attaccanti“. Da capire se sono delle stesso avviso Furlani e Moncada, oltre ovviamente a mister Pioli. Anche perché la società di Via Aldo Rossi lavora sottotraccia sul mercato per rimpolpare il reparto offensivo.

Calciomercato Milan, il piano per strappare Gimenez all’Inter

Uno dei nomi più gettonati in questo senso rimane Santiago Gimenez, bomber argentino naturalizzano messicano che sta segnando caterve di gol con la casacca del Feyenoord.

Ne sa qualcosa di recente la Lazio, caduta in Champions League sotto i colpi del 22enne centravanti. Su Gimenez è forte la concorrenza delle altri grandi d’Europa, tra cui figurano anche i cugini dell’Inter. Stando al portale ‘Todofichajes.com’, il Milan avrebbe un piano per strappare l’ex Cruz Azul alle rivali: proporre un prestito oneroso a gennaio a 5 milioni, con riscatto in estate fissato a 35 milioni di euro. Operazione complessiva da 40 milioni che potrebbe convincere il Feyenoord a dare il via libera alla cessione di Gimenez, dal canto suo affascinato dall’ipotesi di continuare la propria carriera e crescita nel campionato italiano con la casacca rossonera.