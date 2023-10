I tifosi del Milan stanno con Giroud: “Via Pioli, serve una scossa”

Il Milan spreca due gol di vantaggio contro il Napoli e si allontana dalla testa della classifica: tensione al cambio tra Giroud e Pioli, i tifosi di scagliano contro il tecnico rossonero

Il Milan butta via una vittoria che sembrava in cassaforte dopo l’uno-due mortifero nel primo tempo ad opera di Oliver Giroud.

Il centravanti francese si era sbloccato su azione dopo oltre due mesi, capitalizzando al meglio gli assist dalla destra di Pulisic e Calabria. Alla fine però Stefano Pioli deve accontentarsi del pareggio, con la rimonta del Napoli di Garcia firmata dai gioielli di Politano e Raspadori. A far discutere però sono anche in cambi nella ripresa del tecnico rossonero, oltre alla gestione della partita. Leao e lo stesso Giroud non hanno gradito le sostituzioni nella fase calda del match, manifestando piuttosto platealmente il loro malumore. “È normale, siamo uomini non dei robot e abbiamo anche noi delle emozioni. Ero deluso perché pensavo che potevo ancora aiutare la squadra, ma ho tanto rispetto per le scelte del mister. Dopo cinque minuti mi sono calmato”, ha spiegato poi il nazionale francese nel post partita.

Milan, Pioli fa arrabbiare Giroud e i tifosi: “Il suo tempo è finito”

Evidente però che il clima all’interno dello spogliatoio non sia dei più sereni, con gli ‘sfoghi’ di Leao e Giroud che si aggiungono al botta e risposta di mercoledì tra Calabria e Pioli dopo il crollo del ‘Diavolo’ in Champions League nella tana del Paris Saint-Germain. I tifosi nella circostanza prendono le difese dell’esperto centravanti e si scagliano sui social contro il tecnico nativo di Parma: per diversi sostenitori rossoneri, Pioli meriterebbe l’esonero come paventano anche dal giornalista Ravezzani e l’idea di una possibile coppia Ibrahimovic-Abate in panchina.

Giroud (giustamente) contesta platealmente Pioli. Il suo tempo è finito. Va mandato via stasera. Basta. Basta. Basta.

— Andrea Bricchi (@AndreaBricchi77) October 29, 2023

Il doppio cambio Leao-Giroud di Pioli significa che c’è qualcosa che non va nello spogliatoio. Motivo in più per cambiare l’allenatore e dare una scossa. #NapoliMilan #PioliOut — Antonio Sicilia (@siciliantonio) October 29, 2023

É finita l’era #Pioli

L’immagine di #Giroud seduto con le mani al volto chiude idealmente questa fase della storia del Milan.#NapoliMilan — Andrea 🔴⚫️ #MTW (@apietrafitta) October 29, 2023