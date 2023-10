Samardzic vuole la Juventus: ecco come si è proposto ai bianconeri

La Juventus mette nel mirino Samardzic per il mese di gennaio, il tedesco dell’Udinese a sua volta intrigato si propone ai bianconeri

In estate, lo sappiamo, Lazar Samardzic poteva finire all’Inter. Rimasto all’Udinese, il tedesco adesso è un obiettivo concreto per la Juventus, per una delle piste che potrebbero infiammare il mercato di gennaio.

Come raccontato dalla redazione di Calciomercato.it, la Juventus sta monitorando Samardzic ma siamo lontani da ipotesi di accordo con l’entourage o con l’Udinese. Un colpo che nei piani di Giuntoli e Manna potrebbe concretizzarsi con la formula del prestito con successivo obbligo di riscatto. Le prossime settimane potrebbero essere importanti per provare a mettere le basi per un innesto che farebbe molto comodo al centrocampo della Juventus. Allegri ha bisogno di alternative dopo aver perso Pogba e Fagioli per tutta la stagione, il tedesco può essere una arma in più preziosa per provare a puntare allo scudetto. E da parte del giocatore, c’è anche la voglia di lanciarsi in una nuova avventura.

Samardzic-Juventus, indizio social

Lo stesso Samardzic si sta proponendo alla Juventus, con un indizio social molto significativo relativo alla serata di ieri.

Su Instagram, il giocatore ha reagito con un like al post della Lega Serie A che commentava la vittoria per 1-0 della squadra di Allegri sul Verona, con allegato momentaneo primato. Si percepisce il suo interesse per le sorti dei piemontesi, magari sperando di entrare presto a far parte di un gruppo che torna a sognare in grande.