“Problema allenatore”: big match decisivo, la panchina traballa

Big match crocevia fondamentale anche per il futuro dell’allenatore. La rivelazione sulla panchina della big

È tornata la Serie A dopo la tre giorni di coppe europee che ha visto impegnato tutte le big italiane ad eccezione della Juventus.

Due i big match in programma nella decima giornata: il Milan fa visita al Napoli di Rudi Garcia, mentre la Roma di Mourinho affronta l’Inter capolista senza Paulo Dybala, come anticipato da Calciomercato.it. Al Maradona, sotto osservazione anche i due allenatori, Garcia e Pioli, entrambi alle prese con alti e bassi in questo avvio di stagione.

Il tecnico francese è stato ‘salvato’ solo dal no di Antonio Conte a De Laurentiis, quello rossonero è invece reduce da due sconfitte pesanti contro Juventus e soprattutto PSG, senza dimenticare il clamoroso crollo nel Derby.

Napoli-Milan, Rudi Garcia rischia di tornare in discussione

Pioli, a differenza di Rudi Garcia, per il momento gode della piena fiducia della società rossonera e non è in discussione. Il big match del Maradona rappresenta invece un altro crocevia fondamentale per il futuro dell’ex Roma.

Fernando Orsi, a ‘Radio Radio’, si è espresso così sulla panchina azzurra: “A Napoli c’è ancora il problema allenatore, non c’è empatia e questa partita col Milan è fondamentale. Se dovesse perdere, ma anche pareggiare, si rimetterebbe in discussione Garcia. – ha affermato l’ex portiere – Tra le due, il problema più importante ce l’ha il Napoli”.