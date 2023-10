Roma, niente Inter per Dybala: l’argentino resta ad allenarsi | CM.IT

Inter-Roma perde ufficialmente un altro protagonista: Paulo Dybala non verrà convocato da José Mourinho

Paulo Dybala, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, non sarà a disposizione per il match tra Inter e Roma in programma domani a ‘San Siro’. José Mourinho ha deciso di evitare rischi per l’argentino, ancora non in perfette condizioni dopo la brutta botta al ginocchio subita da Matteo Prati durante il match vinto con il Cagliari, che gli ha causato un lieve stiramento al collaterale mediale del ginocchio sinistro.

L’attaccante, in realtà, nei giorni scorsi si è allenato con il pallone con ottime sensazioni, che avevano aperto alla speranza di vederlo almeno in panchina a Milano per subentrare a gara in corso. Il tecnico portoghese, stavolta, ha deciso di preservare al massimo il suo uomo chiave, autore di due reti e due assist nei 471 minuti disputati in questa stagione. Obiettivo Lecce, dunque, per la Joya, che resterà ad allenarsi sia oggi che domani a Trigoria proseguendo il suo cammino verso il recupero.