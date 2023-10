Pioli: “Torno con l’amaro in bocca a Milano: stavamo dominando”

Pioli in conferenza: “Siamo stati inferiori solo con l’Inter, peccato per il pareggio, stavamo dominando contro il Napoli”

Stefano Pioli parla in conferenza stampa dopo Napoli-Milan: “Torno con l’amaro in bocca. Stavamo dominando, abbiamo dato slancio al Napoli. Non credo sia facile venire a Napoli e creare 10 occasioni da gol”.

Milan nei big match? “In qualcosina siamo mancati. Con l’Inter siamo stati inferiori. Né con la Juve né con il Napoli lo siamo stati”

Rilancio per la corsa scudetto? “In queste prime giornate sapevamo di avere un calendario complicato ed in alcune partite non siamo stati all’altezza di quello che possiamo essere. Stasera eravamo al cospetto di un avversario forte. Sul calendario? I campionati si vincono facendo tanti punti, ma credo alla possibilità del Milan di fare tante gare importanti”.

I cambi di Leao e Giroud? “Avevano perso brillantezza, andavamo messi calciatori che avevano più brillantezza in quel momento”

Pulisic? “Stava facendo bene. Non sono un fenomeno ad allenare ma non facevo un cambio del genere”