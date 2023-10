Inzaghi con i titolarissimi, sorpresa al fianco dell’ex Lukaku

Sold out a San Siro per il big match tra Inter e Roma: Inzaghi ritrova dal primo minuto Barella e Thuram, l’ex Lukaku a guidare l’attacco giallorosso

L’attesa sta per finire: è il giorno del ritorno di Romelu Lukaku da ex nella San Siro nerazzurra. I tifosi dell’Inter sono pronti a contestare il centravanti belga, accasatosi l’ultima estate con la maglia della Roma dopo il tradimento e l’addio all’undici di Inzaghi.

‘Big Rom’ ha iniziato nel migliore dei modi la sua avventura nella capitale e segna una rete ogni 98 minuti: 8 gol in dieci partite tra campionato ed Europa League per Lukaku, che sarà affiancato al ‘Meazza’ da uno tra Belotti (leggermente favorito) ed El Shaarawy. In panchina per squalifica non ci sarà l’altro grande ex (lui però amato) José Mourinho dopo la squalifica rimediata nel recupero del vibrante match contro il Monza. Al suo posto il vice Foti, con la Roma che deve far fronte anche alla defezione di Spinazzola a sinistra – rimpiazzato da Zalewski – oltre ai big Dybala, Smalling e Pellegrini. Simone Inzaghi punta al controsorpasso in vetta ai danni della Juventus e dopo il turnover in Champions con il Salisburgo ritrova i titolarissimi: tornano dal primo minuto Barella, Dimarco e Thuram, con quest’ultimo che ha coperto il vuoto lasciato da Lukaku nel cuore del tifo interista al fianco di capitan Lautaro Martinez. Pavard nelle retrovie va verso la conferma da braccetto destro nel ballottaggio con Darmian.

Inter-Roma, le probabili formazioni e dove vederla in TV

Inter-Roma, match della 10° giornata di Serie A e in programma alle 18 al ‘Meazza’ di Milano, sarà arbitrato da Maresca della sezione di Napoli (Di Paolo al VAR). La sfida tra i vicecampioni d’Europa e i giallorossi sarà trasmessa in esclusiva per gli abbonati alla piattaforma DAZN. L’Inter arriva alla sfida dopo le vittorie con Torino e Salisburgo in coppa, mentre la Roma cerca il sesto successo consecutivo tra campionato ed Europa League.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi

A disposizione: Audero, Di Gennaro, de Vrij, Bisseck, Darmian, Carlos Augusto, Agoume, Asllani, Frattesi, Sensi, Klaassen, Sanchez

Indisponibili: Arnautovic, Cuadrado

Squalificati: nessuno

Diffidati: –

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N’Dicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Belotti, Lukaku. Allenatore: Foti (Mourinho squalificato)

A disposizione: Svilar, Boer, Kristensen, Celik, Aouar, Pagano, El Shaarawy, Pisilli, Joao Costa, Azmoun, Cherubini

Indisponibili: Abraham, Dybala, Kumbulla, Pellegrini, Renato Sanches, Smalling, Spinazzola

Squalificati: –

Diffidati: –