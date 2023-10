Come Vlahovic: la richiesta shock che lo porta via dalla Juventus

Scatta l’allarme alla Juventus: potrebbe saltare l’accordo con il club bianconero, le corazzate di Premier League sono in agguato

La Juventus vuole tenersi stretto Federico Chiesa e lavora al rinnovo di contratto, anche in virtù della scadenza tra un anno e mezzo dell’ex Fiorentina.

Giovedì c’è stato un primo confronto con Ramadani, rappresentante del giocatore, con Giuntoli e Manna che accelerano per blindare il numero sette ed evitare sorprese la prossima estate. Chiesa è stato oggetto dei rumor di mercato l’ultima estate, ma alla Continassa non è mai arrivata quell’offerta ‘fuori mercato’ in grado di cambiare le carte in tavola e convincere la Juve ad aprire alla cessione del nazionale azzurro. Soprattutto le corazzate di Premier League avevano messo nel mirino il classe ’97, tornato a fare la differenza nella stagione in corso malgrado qualche acciacco fisico di troppo. Chiesa sembra aver trovato la sua dimensione ideale da attaccante nel 3-5-2 di Allegri e le frizioni del passato con il tecnico sono un lontano ricordo.

Calciomercato Juventus, Chiesa in bilico: rinnovo alla Vlahovic e pressing dalla Premier

Sul rinnovo di contratto, in scadenza nel 2025, invece la partita è aperta, con il Dt Giuntoli che rimane fiducioso comunque nel riuscire a trovare presto la quadra per strappare il sì del gioiello bianconero.

Dalla Spagna, però, lanciano l’allarme sulla permanenza di Chiesa sotto la Mole. Stando al portale ‘todofichajes.com’, l’entourage del numero 7 per prolungare avrebbe chiesto un ingaggio di gran lunga superiore rispetto a quello attuale (5 milioni di euro a stagione) e all’altezza dello stipendio di un altro big della rosa bianconera come Vlahovic. Senza rinnovo sarebbe inevitabile la cessione a fine campionato di Chiesa che oltre a Manchester United e Liverpool sarebbe nei desideri soprattutto di Newcastle e Tottenham tra le grandi d’Inghilterra. L’attaccante di Allegri lascerebbe Torino in estate per circa 50 milioni di euro con il club londinese e i ‘Magpies’ che al momento sarebbero le piste più calde per un possibile sbarco in Premier del giocatore.