Juventus-Verona, il talismano di Allegri: con lui la vittoria è assicurata

La Juventus si prepara ad affrontare il Verona con Allegri che può fare affidamento su un vero e proprio talismano

Dopo l’anticipo tra Genoa e Salernitana, con il successo dei ragazzi di Gilardino, nella giornata di oggi si giocheranno ben tre partite. Il postico del sabato mette di fronte Juventus e Verona, due squadre in un momento completamente diverso; i bianconeri, dopo la sconfitta in casa del Sassuolo, hanno cambiato passo ottenendo tre vittorie ed un pareggio senza subire gol. Gli Scaligeri, invece, cercano un successo che manca da fine agosto contro la Roma; da quel momento sono solamente due i punti conquisti in sette partite.

Vincere in casa della Juventus non sarà affatto semplice considerando anche la necessità (quasi l’obbligo) da parte dei bianconeri di conquistare i tre punti. Oggi, per i ragazzi di Allegri, è una chance da non fallire visto i tre big match presenti in questa giornata; l’Inter riceve la Roma, il Milan fa vista al Napoli e la Lazio sfida la Fiorentina. La stagione è ancora molto lunga ma, in ottica primo posto, vincere queste partite può diventare a dir poco fondamentale.

Calendario, dunque, da sfruttare con il tecnico bianconero che potrebbe fare affidamento al suo personale talismano. Parliamo, infatti, di un giocatore capace, quando affronta, il Verona di trovare sempre la via della rete; aspetto da tenere, per forza di cose, in grande considerazione.

Allegri e il talismano Kean: i precedenti con il Verona

Al fianco di Vlahovic, nell’attacco dei bianconeri, potrebbe partire Kean; il centravanti azzurro andrebbe dunque a prendere il posto di Chiesa con l’esterno offensivo pronto a subentrare dalla panchina per dare il proprio contributo nell’arco dei novanta minuti. La scelta di andare a puntare sul classe 2000 si può leggere sia per lo stato di forma dell’attaccante sia da un punto di vista prettamente scaramantico.

Kean, infatti, è un vero e proprio talismano quando si tratta di affrontare il Verona; nella scorsa stagione i bianconeri hanno conquistato sei punti contro gli Scaligeri. Due partite vinte per uno a zero e, in entrambe le sfide, la rete decisiva è stata realizzata da Kean; il centravanti, lo scorso campionato, ha realizzato sei gol nel massimo campionato italiano. Un terzo di questi messi a segno contro il Verona.

Partita da vincere a tutti i costi per sfruttare il calendario e conquistare tre punti fondamentali in ottica primo posto; la Juventus non può permettersi di sbagliare e, anche per questo, Allegri si affiderà a Kean, vero e proprio talismano.