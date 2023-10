Allegri chiude al grande ritorno: alla Juve serve altro

Il giocatore, nel prossimo mercato invernale, non tornerà a vestire bianconero; Allegri, per la sua Juventus, ha bisogno di altro

La Juventus, in questa stagione, vuole lottare fino alla fine per la vittoria dello scudetto; i bianconeri devono sfruttare, nel migliore dei modi, il fatto di non giocare le coppe e poter preparare gli impegni settimanalmente. Aspetto che può risultare determinante specialmente nel periodo da febbraio ad aprile quando i punti pesano ancora di più. Allegri ha una rosa di assoluto valore e con diversi elementi per reparto.

Nel mercato di gennaio, però, il valore della rosa a disposizione del tecnico può essere migliorata; da questo punto di vista, negli ultimi giorni, è uscita la voce di un possibile ritorno di Douglas Costa; il brasiliano sarebbe molto contento di tornare a vestire la maglia bianconera e andrebbe a rappresentare una risorsa non da poco per il sistema di gioco di Allegri. Avere un ma Allegri ha chiuso le porte