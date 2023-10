Bomba dell’ex Juve e contatti avviati: “Sogno di tornare”

Le parole dell’ex esterno offensivo brasiliano della Juventus, Douglas Costa, sul sogno di fare ritorno in bianconero e l’indizio sui contatti avviati con il suo agente

La preziosa vittoria di campionato con un solo gol di scarto ai danni del Milan rimasto in dieci uomini per l’espulsione di Thiaw ha permesso alla Juventus di rifiatare anche negli scontri diretti e blindare il terzo posto in classifica nell’attesa della sfida contro il Verona.

Una partita da non sottovalutare per Massimiliano Allegri il quale, con la dovuta cautela, ha fatto presente di non voler parlare di Scudetto. Così da sottolineare il reale valore della squadra a sua disposizione, spesso priva anche di elementi di spessore come Vlahovic e Chiesa. Proprio sui due ci sono ancora dubbi in termini di presenza dal primo minuto, a dimostrazione di quanto critica possa essere talvolta la gestione di uno spogliatoio ancora in fase di costruzione.

Al netto delle assenze di Paul Pogba e Nicolò Fagioli, la Juventus ha bisogno di essere ancora puntellata sul mercato. Al fine di ristabilire un certo equilibrio di forze e poter realmente puntare ad obiettivi concreti, come quello di tornare competitivi al massimo in campionato e proiettarsi verso la partecipazione delle coppe europee dalla prossima stagione.

Douglas Costa rivuole la Juve, l’agente lavora per il suo futuro post LA Galaxy

All’appello di nuovi rinforzi avrebbe risposto Douglas Costa. In un recente videomessaggio lanciato a Fabrizio Romano, l’ex esterno bianconero ha espresso il proprio desiderio di fare ritorno alla Juventus da protagonista per essere “soldato di Allegri” ed aiutare il club a ripercorrere vecchi, gloriosi percorsi vincenti.

“Il mio agente è in contatto con molti club interessati a me, inclusa anche la Juventus“, ha dichiarato apertamente Douglas Costa. Un segnale importante rivolto soprattutto ai tifosi bianconeri testimoni delle brillanti giocate del fantasista brasiliano nei suoi tempi d’oro, così da poter “sognare ancora insieme”.

Douglas Costa, attualmente in scadenza di contratto con l’LA Galaxy, è diventata una suggestione delle ultime ore per il club bianconero proprio in vista della sua liberazione dal club statunitense nel corso della prossima finestra di mercato invernale. Occhi puntati sul suo futuro, da qui a breve.