Douglas Costa ci riprova e la Juve ne svincola un altro

Douglas Costa ci riprova e si propone ai bianconeri per tornare a zero: intanto la Juve ne libera un altro

Il mercato di gennaio si avvicina e Cristiano Giuntoli sta accelerando le operazioni: da un lato i rinnovi di contratto, dopo l’ufficialità di Gatti nella giornata di ieri c’è stato un importante incontro con l’agente di Chiesa, dall’altra il mercato in entrata. Tra le suggestioni del momento c’è anche Douglas Costa, ecco qual è la situazione.

Sul possibile ritorno del brasiliano a parametro zero a Torino la tifoseria è spaccata, mentre la dirigenza della Juventus sembra avere le idee più chiare. Douglas Costa, attualmente, è svincolato dopo aver lasciato i Los Angels Galaxy e si è proposto anche pubblicamente alla Vecchia Signora. Nonostante il grande amore del brasiliano per il club, l’accoppiata Giuntoli-Manna non sembra scaldarsi all’idea di ritrovare flash in bianconero. E nel frattempo, la Juve si appresta a svincolarne un altro.

Juve fredda su Douglas Costa, Tognozzi si libera: ha già il nuovo club

Seppur sia romantico il suo ritorno, Douglas Costa sembra destinato a rimanere un bel ricordo in quel di Torino: la Juventus sul mercato cerca un altro tipo di profilo, un giocatore che possa aumentare la pericolosità offensiva del centrocampo.

Intanto, secondo quanto riportato sull’edizione odierna di Tuttosport, Matteo Tognozzi starebbe trattando la risoluzione con il club piemontese per iniziare una nuova avventura professionale. L’attuale capo-scout bianconero, infatti, ha sul tavolo l’offerta del Granada per diventare il direttore sportivo degli spagnoli. Una proposta che ha ingolosito Tognozzi, pronto ad accettare questo nuovo incarico. Insomma, la Juventus non sembra intenzionata ad ingaggiare uno svincolato di lusso, mentre sembra essere molto più disposta a liberare un suo tesserato. Come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, per il mercato bianconero bisogna guardare a profili come Samardzic e De Paul, giocatori che sappiano rinforzare il centrocampo di Massimiliano Allegri.