Mossa a sorpresa su Fagioli: la decisione della Juventus

Nicolò Fagioli rientrerà in campo il prossimo maggio dopo la squalifica per il caso scommesse. La scelta della Juventus sul futuro del giovane centrocampista

La Juventus lavora alacremente sul mercato per gennaio e per blindare i big della rosa di Allegri. Ne è la dimostrazione il summit di giovedì a Milano della dirigenza bianconera per incrociare l’agente di Federico Chiesa.

Sul tavolo il rinnovo oltre il 2025 dell’ex Fiorentina, con Giuntoli e Manna che hanno portato avanti i discorsi con il rappresentante del giocatore Ramadani. Quello del numero 7 è uno dei file prioritari della ‘Vecchia Signora’ vista la scadenza tra un anno e mezzo, oltre ovviamente a Rabiot che la scorsa estate ha allungato di una sola stagione l’accordo con la Juve. Prossimamente ci saranno nuove tappe per arrivare a una quadra, con Chiesa che potrebbe firmare per uno o due anni per respingere così l’assalto della Premier League. Il nazionale azzurro rappresenta presente e futuro sotto la Mole e solo un’offerta indecente cambierebbe le carte in tavola la prossima estate.

Calciomercato Juventus, c’è anche Fagioli nella lista dei rinnovi di Giuntoli

Nella lunga scaletta dei prolungamenti dopo Gatti ci sono anche Locatelli (alle ultime battute), Bremer, Rugani, Szczesny e Vlahovic, al quale si aggiunge inoltre il file di Nicolò Fagioli.

La Juventus, come reso noto anche pubblicamente, è vicina al giocatore dopo la squalifica di 7 mesi per la vicenda scommesse e studia un nuovo contratto per estendere l’accordo firmato (fino al 2026) dell’agosto 2022 al rientro a Torino dal prestito della Cremonese. Fagioli nonostante lo stop e l’errore commesso rappresenta un patrimonio per la società bianconera, che lo supporterà nelle varie fasi della squalifica in attesa del rientro in campo il prossimo maggio. Nelle intenzioni della Juventus c’è quindi anche il prolungamento per un’altra stagione del classe 2001, che alla Continassa guadagna un ingaggio netto da 1 milione di euro e che continuerà a percepire malgrado la squalifica. Oltre al club, ad Allegri e ai compagni di squadra, anche i tifosi stanno facendo sentire la propria vicinanza al centrocampista che ieri all’uscita dal centro sportivo bianconero si è fermato per foto e autografi.