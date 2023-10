I tifosi della Juve stanno con Fagioli: “Forza Nico, ti aspettiamo” | VIDEO CM.IT

Squalificato sette mesi per la vicenda scommesse, il centrocampista si è fermato con i tifosi bianconeri dopo l’allenamento

Pomeriggio uggioso a Torino, calma insolita per una settimana europea. La Juventus però non partecipa e lavora in vista della sfida di sabato col Verona.

Chiesa oggi pomeriggio si è allenato insieme al gruppo, rientrato prima della sfida col Milan. Domani Allegri parlerà in conferenza stampa.

Nel pomeriggio freddo e autunnale di Torino, la Juve mette nel mirino la decima di campionato contro il Verona. Domani alle 14:00 Allegri parlerà presso la sala conferenze dello Stadium, magari anche sulle condizioni di capitan Danilo.

Le questioni extra camposi prova a tenerle fuori, ma non smettono mai di fare parlare. La società Juventus e la stragrande maggioranza dei tifosi è però dalla parte di Nicolò Fagioli, che ha sbagliato e deve pagare. Ma che per questo non verrà lasciato solo.

Caso Scommesse: il popolo della Juventus abbraccia Nicolò Fagioli

Le questioni extra campo paiono non finire mai. Fagioli, che si allenano con la squadra, si è fermato con i fan alla Continassa.

La Juve, tutta, non abbandona Nicolò Fagioli. Il giovane calciatore ha iniziato il periodo di cure e di squalifica, ma resta un membro del gruppo bianconero.

Alle 17:30 circa, il piacentino è uscito dal Juventus Training Center venendo travolto dall’affetto dei tifosi. Si ferma, con la Jeep d’ordinanza (non guidata da lui) e si fa ben volere. Non troppi i sorrisi, va detto, ma tanti i complimenti e le parole di incoraggiamento.

Nicolò #Fagioli si ferma coi tifosi al #JTC. “Forza Nico, ti aspettiamo” e ancora: “Sei un campione” le parole di sostegno del popolo bianconero. ⚪️⚫️ #Juventus

I tifosi gli chiedono foto e selfie e lo appoggiano: “Sei un campione, forza!“, “Ti aspettiamo, forza Nicolò”, “Dai Nico!”. L’affetto è molto, forse lo stesso calciatore apparte anche frastornato da questa dimostrazione d’affetto. Ma tant’è. Qualora ci fosse ancora bisogno della conferma, pa Juventus si stringe attorno a Fagioli e lo fa in tutte le sue componenti: Società, staff tecnico, squadra… E tifosi.