Milan, Giroud si è fermato: Pioli ha un grande problema

Il Milan di Pioli ha un problema enorme; Giroud, infatti, si è fermato e ora il tecnico deve assolutamente trovare una soluzione

Nella serata di ieri, il Milan ha affrontato il PSG nella terza giornata del girone di Champions League; una partita decisamente negativa per i colori rossoneri che si sono dovuti arrendere di fronte alle individualità di Luis Enrique. Sconfitta pesante non solo dal punto di vista del risultato ma anche sotto l’aspetto della classifica considerando come i ragazzi di Pioli sono all’ultimo posto con soli due punti. Il girone è oggettivamente difficile ma, specialmente nelle prime due giornate, la squadra ha creato i presupposti per portare a casa i tre punti.

Uno dei problemi, in queste prime partite di Champions, è senza dubbio a livello offensivo; in 270 minuti (recuperi esclusi), i rossoneri sono ancora fermi a zero nella voce gol realizzati. Serve assolutamente cambiare passo perché, nel mini girone di ritorno, bisogna fare gol per portare a casa risultati importanti in modo da qualificarsi agli ottavi di finale.

L’attacco del Milan, anche contro il PSG come nella sfida alla Juve, ha mostrato delle evidenti difficoltà; la sensazione è che, fermando Leao, si vada a bloccare buona parte della pericolosità offensiva dei rossoneri considerando anche il momento, decisamente complicato, che sta attraversando la punta di Pioli.

Giroud ancora a secco: serve una soluzione

Tra i giocatori che stanno attraversando un periodo complicato troviamo, senza dubbio, Giroud; l’attaccante è fermo dallo scorso primo settembre quando il centravanti segnò la rete del momentaneo uno a zero, su calcio di rigore, in casa della Roma. Quello è, ancora oggi, l’ultimo gol realizzato dal classe 1986 con la maglia del Milan.

Un problema non da poco considerando la centralità del giocatore all’interno del sistema di gioco rossonero. Giroud è il titolare di questa squadra e, al momento, non sembra poter rifiatare. Il suo sostituto naturale, Jovic, si è fermato nel riscaldamento della partita di Champions League. La prossima sfida di campionato, in casa del Napoli, è uno snodo fondamentale nella stagione del Milan specialmente dopo la sconfitta casalinga contro la Juventus.

In questo momento, nonostante il momento non sia dei migliori a livello realizzativo, è difficile pensare che il Milan possa rinunciare ad un giocatore come Giroud fondamentale anche sulle palle inattive e nel far salire la squadra. Manca il gol e per un centravanti la rete è il pane quotidiano; il francese non segna dal primo settembre e la speranza è che il big match contro il Napoli possa essere la partita buona per sbloccarsi anche perché il rossoneri hanno assolutamente bisogno dei gol di Giroud.