Mbappe apre il tris del Psg: il Milan affonda in Francia

Il Paris Saint-Germain batte il Milan e complica il girone per la squadra rossonera che ora si trova quarta in classifica

Ultimo in classifica. Il Milan capitola in casa del Paris Saint-Germain e vede complicarsi la strada per gli ottavi di finale di Champions League.

A Parigi finisce 3-0 per i padroni di casa che vanno in gol con Mbappe nel primo tempo e allungano poi nella ripresa con il raddoppio di Kolo Muani e il tris di Lee. In mezzo anche un gol annullato a Dembele e poco Milan.

La formazione di Pioli non è stata praticamente mai in grado di rendersi pericolosa dalle parti di Donnarumma. Il portiere italiano ha vissuto una serata di quasi assoluta tranquillità e non si ricordano interventi importanti da parte dell’estremo difensore parigino.

E dire che il match non era partito male per il Milan che, soprattutto in avvio di partita, riesce a presentarsi davanti l’area del Psg con discreta facilità, mancando però nell’ultimo passaggio. Ne approfitta subito Mbappe che alla prima vera occasione avuta sui piedi batte Maignan e indirizza il match.

All’intervallo si va quindi sull’1-0 e in avvio di ripresa si capisce subito che per il Milan ribaltare il risultato non sarà semplice. Il Psg, infatti, raddoppia con Dembele ma l’arbitro annulla per un fallo a centrocampo. La gioia per essere ancora in partita dura però poco perché Kolo Muani batte Maignan e questa volta il Var non interviene.

Psg-Milan 3-0: Mbappe lancia i parigini, Pioli in difficoltà

È la rete che chiude di fatto la partita anche se il Milan prova a reagire. Di veri pericoli però Giroud e compagni non ne creano e nel finale vengono trafitti anche da Lee per il definitivo 3-0.

Il Paris Saint-Germain vince, dimentica la sconfitta contro il Newcastle e si prende il primo posto in classifica. Il Milan, invece, complica anche la vittoria del Borussia Dortmund in Inghilterra, precipita al quarto posto ed è ora chiamato a vincere tra due settimane contro il Psg per restare in corsa per gli ottavi.

PSG-MILAN 3-0: 32′ Mbappe (P), 53′ Kolo Muani (P), 89′ Kang-In Lee (P)

NEWCASTLE-BORUSSIA DORTMUND 0-1: 45′ Nmecha (B)

Classifica: Psg 6, Borussia Dortmund e Newcastle 4, Milan 2