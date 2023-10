Scommesse e squalifiche: “Calciatori testimoni anche quando sbagliano”

Le parole del presidente della FIGC a margine dell’evento che lo ha visto tra i premiati: ecco le sue dichiarazioni

A margine dell’evento, Premio Edela, ha parlato Gabriele Gravina. Il presidente della FIGC, che è stato tra premiati, ha avuto modo di tornare sulla vicenda scommesse.

Oggi, d’altronde, è una giornata importante per Sandro Tonali, con i suoi avvocati che si recheranno a Roma per concordare, di fatto, i termini del patteggiamento.

Scommesse, Gravina: “Abbiamo una grande responsabilità”

Il centrocampista, che sta seguendo la strada intrapresa da Fagioli, rischia almeno un anno di squalifica. Ma l’autodenuncia e l’essersi dichiarato ludopatico attenueranno senza dubbio la pena, che sarà comunque afflittiva, ma allo stesso educativa.

Non ha dubbi Gravina: “La Figc è sempre più impegnata in un processo di educazione in cui sono coinvolti i giovani – riporta il Corriere dello Sport -. Noi abbiamo una grande responsabilità, legata a una profonda diffusione dell’impatto comunicativo che il mondo del calcio ha. I ragazzi lo sanno, loro sono dei testimoni, anche quando sbagliano e si ravvedono, come sta succedendo in questi giorni. Loro devono essere testimoni di cultura, dell’amicizia, del rispetto che sono elementi base delle relazioni sociali se la nostra società vuole avere un’evoluzione compiutamente civile”.