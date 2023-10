DIRETTA caso scommesse, avvocati di Tonali in Procura: pronto il patteggiamento!

Nuovi sviluppi sul caso scommesse nella giornata di oggi, con gli avvocati di Tonali in Procura per il patteggiamento: segui la diretta

La Serie A è tornata in campo per la prima volta dopo l’esplosione del caso scommesse, con Nicolò Fagioli che ha seguito il big match tra Juventus e Milan sulle tribune di San Siro: oggi, invece, sarà una giornata importante per Sandro Tonali.

Dopo il patteggiamento con annessa squalifica di 7 mesi (più altri 5 mesi di prescrizioni alternative), oggi è una giornata campale per il centrocampista ex Milan. Gli avvocati di Sandro Tonali, infatti, incontreranno la Procura federale per iniziare l’iter che porterà al patteggiamento e alla conseguente squalifica. Il Newcastle, in tutto questo, attende di comprendere per quanto non potrà avere a disposizione Tonali. Segui in diretta su Calciomercato.it tutti gli aggiornamenti di oggi sul caso scommesse.

09:30 Di Canio critica Tonali e Fagioli: "Se scommetti sei vuoto" Paolo Di Canio durissimo con i giocatori coinvolti nel calcioscommesse ai microfoni di Sky Sport: “Se scommetti sul calcio sei vuoto, sei stupido e non sei giustificato”

08:45 Lo psicoterapeuta di Fagioli: "Così curo Nicolò" Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport è presente un’intervista a Paolo Jarre, lo psicoterapeuta da cui è in cura Nicolò Fagioli: “Lo seguo da un mese e mezzo, ci vediamo due volte alla settimana. Gli ho ricordato la storia di Paolo Rossi, che dopo essere stato squalificato per scommesse ha vinto un Mondiale”.