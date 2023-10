Tonali tratta con la Procura: ecco quanto rischia

Oggi inizia l’iter che porterà i legali di Sandro Tonali a raggiungere il patteggiamento con la Procura: ecco quanto rischia

Nel weekend appena passato Sandro Tonali ha potuto respirare un po’ di normalità, scendendo in campo con il Newcastle e godendosi il supporto dei tifosi inglesi. Il tecnico dei Magpies gli ha preannunciato che i momenti più difficili saranno quelli che lo attendono, lontano dal campo.

In questo senso, la giornata di oggi sarà decisamente importante perché i suoi avvocati verranno ascoltati dalla Procura federale. Maurizio Scaccabarozzi e Marco Feno -legali del giocatore- inizieranno i dialoghi con Giuseppe Chiné per raggiungere il patteggiamento: sulla falsariga di quanto fatto da Nicolò Fagioli, si punterà sulla collaborazione fattiva e sull’ammissione degli errori commessi. Ecco per quanto tempo potrebbe essere squalificato Sandro Tonali.

Inizia l’iter per il patteggiamento di Tonali: rischia 12 mesi di squalifiche per il caso scommesse

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la squalifica per Sandro Tonali si dovrebbe aggirare intorno ai 12 mesi. Un periodo di tempo maggiore rispetto a Nicolò Fagioli, perché per il centrocampista della Nazionale c’è l’aggravante di aver scommesso anche su partite del Milan.

Una differenza sostanziale rispetto al 2001 della Juventus, ma i suoi legali potrebbero riuscire ad evitare il pugno duro perché Tonali ha scommesso solamente sulla vittoria del Milan (evitando così l’illecito sportivo). L’entourage del giocatore, in ogni caso, resta fiducioso e punta ad ottenere una squalifica di 10 mesi.

Insomma, questa prima giornata di dialogo e confronto tra gli avvocati del giocatore e la procura federale sarà molto importante per indirizzare i termini del patteggiamento. Anche Sandro Tonali, proprio come Nicolò Fagioli, ha ammesso di avere un problema di ludopatia ed è pronto a seguire un percorso riabilitativo. È verosimile ipotizzare che anche nel suo caso ci saranno sanzioni alternative e una serie di incontri a scopo sociale per sensibilizzare sulla ludopatia. L’obiettivo è tramutare in un volano positivo questa vicenda negativa che ha colpito dei protagonisti del calcio italiano.