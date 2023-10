Bento all’Inter, nuovo assalto in estate

L’Inter osserva ancora il portiere brasiliano. Ausilio vuole chiudere l’affare già in estate.

Bento Krepski è ancora nel mirino della dirigenza nerazzurra. In estate, non è stato trovato l’accordo per via delle cifre, ma l’obiettivo è quello di lavorare per trovare un accordo che permetta al classe 1999 di arrivare a Milano entro la prossima stagione.

A bloccare l’affare è stato l’Athletico Paranaense che ha voluto trattenere il giovane. Così i nerazzurri hanno puntato su altri profili, fino ad arrivare alla scelta finale, ossia Yann Sommer. Il club di Viale della Liberazione ha bisogno, però, di costruire la squadra del futuro e vista l’età dello svizzero, il profilo migliore per la porta risulta essere proprio quello del brasiliano, che entrerebbe perfettamente nei piani di Inzaghi. La società ha studiato bene le qualità dell’estremo difensore, tanto da poter pensare di consegnargli l’eredità di Julio Cesar.

Bento vuole l’Inter, ma occhio alla clausola

Il profilo di Bento piace molto a Milano: la sua visione e impostazione del gioco lo rendono il perfetto portiere per la formazione di Simone Inzaghi. Anche il giocatore ha più volte espresso la volontà di trasferirsi in nerazzurro, arrivando, addirittura, a ‘sognare’ l’Inter. Ma, ad oggi, rimane ancora un affare complicato. L’Athletico Paranaense ha blindato il calciatore fino al 2026, chiedendo, inoltre, una clausola rescissoria pari a 60 milioni di euro. Cifra difficile da affrontare ora per il club meneghino, la dirigenza è già a lavoro per studiare un’alternativa che possa accontentare le parti. Quindi, l’Inter potrebbe farsi avanti nuovamente con una nuova offerta, contando molto sulle volontà del portiere brasiliano.