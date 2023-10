Xabi Alonso lo fa fuori: da Inzaghi per meno di 11 milioni

Spunta un nome nuovo per il centrocampo di Simone Inzaghi in vista del mercato di gennaio: fari puntati in Bundesliga per la dirigenza dell’Inter

L’Inter supera agevolmente il Torino con un ottimo secondo tempo e in attesa della super sfida tra Milan e Juventus ritrova momentaneamente la vetta della classifica.

Intanto, nonostante le smentite di rito, la dirigenza nerazzurra lavora sotto traccia sul mercato tra la finestra invernale e quella estiva. L’Ad Marotta ha lasciato una porticina aperta anche per gennaio e non solo per quanto concerne il reparto offensivo. Arnautovic e Sanchez al momento non ha dato le necessarie garanzie e l’Inter rimane vigile sugli scenari in merito a Taremi, in scadenza di contratto a giugno con il Porto. Per il resto la rosa di Simone Inzaghi ha praticamente due titolari per ruolo, anche se non è da escludere un nuovo innesto a centrocampo specialmente se uno tra Sensi e Asllani dovesse lasciare Milano a metà stagione per giocare con maggiore continuità.

Calciomercato Inter, spunta Andrich per il centrocampo di Inzaghi

Marotta e Ausilio tengono d’occhio diversi profili in mediana tra cui Soucek: per il ceco è probabile però un’offensiva per la sessione estiva, quando si libererà a parametro zero senza il rinnovo con il West Ham.

Un altro nome nella lista della dirigenza di Viale della Liberazione è quello di Robert Andrich, attualmente in forza al Bayer Leverkusen. Il 29enne centrocampista tedesco però non è più un titolare fisso nello scacchiere delle ‘Aspirine’ e starebbe valutando una possibile partenza già a gennaio come scrive il portale ‘Fichajes.net’. Xabi Alonso sta concedendo poco minutaggio al classe ’94, che tra le altre sarebbe finito appunto anche nei radar degli uomini mercato dell’Inter. Andrich è in scadenza nel 2026 e avrebbe una valutazione intorno agli 11 milioni di euro: prezzo che potrebbe scendere considerando che non rientra nelle grazie del tecnico Xabi Alonso.