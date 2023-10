Marotta esalta Lautaro: “Il mio Messi”. L’annuncio su Taremi | VIDEO CM.IT

Le parole dell’Amministratore delegato dell’Inter durante la presentazione del libro di Fabrizio Biasin

Beppe Marotta ospite d’eccezione alla presentazione a Milano del libro di Fabrizio Biasin, “Odio il calcio”. L’Ad dell’Inter ha toccato diversi temi, da Lautaro Martinez al calciomercato passando per lo Scudetto fino al proprio futuro.

COLPI A GENNAIO – “Non ci sono soldi? La fantasia però c’è sempre. Non lo so, oggi è un po’ prematuro parlarne. Certamente l’attività di monitoriaggio va avanti e con Ausilio abbiamo una lista sempre aggiornata di obiettivi. Se siamo interessati a Taremi? Facciamo così, di mercato non parliamo… (sorride, ndr).

LAUTARO – “Prima che arrivassi io c’erano state delle voci su Messi all’Inter. Qual è il mio Messi? Beh, ovviamnete Lautaro Martinez. Se è il giocatore più forte che ho avuto? La categoria dei forti è difficile da circoscrivere. Lautaro è un giovane talento che è diventato un campione e sta migliorando partita dopo partita. È giusto che sia così perché è giovane. Di conseguenza è un calciatore di cui si parlerà”.

CORSA SCUDETTO – “Abbiamo sicuramente una squadra competitiva. Prima l’Inter era finita nel dimenticatoio o quasi. Adesso tanti giocatori vengono volentieri in un grande club ricco di storia come l’Inter. Dobbiamo vincere per forza lo scudetto? Ci proviamo, la seconda stella sarebbe qualcosa di importante e storico. Sono ottimista. Pressione su Inzaghi? La pressione ci vuole e aiuta”.

FUTURO – “L’Inter sarà la mia ultima squadra. Se mi piacerebbe entrare in politica? Sì, è un contesto dove vorrei cimentarmi. Però solo in ambito sportivo”.

SECONDE SQUADRE – “La prima è stata la Juventus, adesso si è aggiunta l’Atalanta. Sono sicuramente uno strumento fondamentale per la crescita due nostri giovani. È uno step intermedio tra la Primavera e la prima squadra. Faccio una denuncia, se così posso dire, al mio club: qui all’Inter al momento non ci sono le strutture adeguate. Dove la facciamo allenare e giocare l’Under 23? Dobbiamo risolvere questo problema che riguarda l’Inter, così come tante altre società”.

CASO SCOMMESSE – “Abbiamo assistito all’ennesimo ‘scandalo’ tra virgolette. La scommessa è un vizio negativo, che viene però pubblicizzata dallo stato e fa parte della nostra società. Dobbiamo convivere con dei ragazzi che vanno aiutati e supportati nella loro crescita, anche perché in passato non c’erano tutti gli strumenti che ci sono adesso. Noi come classe dirigente sicuramente dovevamo e dobbiamo far di più da questo punto di vista”.

