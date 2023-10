Niente Real, Mourinho torna all’Inter: bomba dalla Spagna

Il futuro di Mourinho sembra essere sempre più lontano dalla Roma; il portoghese potrebbe clamorosamente tornare all’Inter

La Serie A, dopo la sosta per le nazionali, è ripartita e in questa giornata sono diversi i match che possono offrire indicazioni importanti per il proseguo della stagione. Uno di questi è, senza ombra di dubbio, quello che mette di fronte Roma e Monza; la partita, in programma nella giornata di domani alle 12.30, è fondamentale per entrambe le squadre. Lukaku e compagni vogliono continuare a vincere per risalire la classifica dopo le difficoltà iniziali; i ragazzi di Palladino, invece, hanno l’obiettivo di trovare un grande risultato in uno stadio non semplice.

In casa Roma potrebbe essere una delle ultime partite, all’Olimpico, di Mourinho; il contratto del portoghese è in scadenza il prossimo trenta giugno e non sembrano esserci segnali positivi su un possibile prolungamento. Il rischio che le strade del tecnico e dei giallorossi possano separarsi al termine della stagione è molto alto.

Si pensava alla possibilità Real Madrid per il futuro dello Special One (prendendo il posto di Ancelotti) ma, secondo le ultime indicazioni, le cose potrebbero andare in maniera completamente diversa; stando a quanto riportato da TodoFichajes, la prossima avventura di Mourinho potrebbe essere sulla panchina dell’Inter con il futuro di Inzaghi lontano dal club nerazzurro. Si tratterebbe di un ritorno a Milano in quella squadra che, nel 2010, l’allenatore ha portato a vincere il cosiddetto triplete. Una notizia clamorosa intorno ad un tecnico che continua ad essere tra i migliori che ci siano nel panorama calcistico.

Inter, dubbio Inzaghi: la situazione

L’Inter è una delle squadre che, in questa stagione, vuole essere maggiormente protagonista; i nerazzurri hanno la rosa per arrivare in fondo in tutte le competizioni. Non solo il presente; il club, infatti, sembra stia pensando già al futuro e come detto Inzaghi rischia di non essere più il tecnico dell’Inter nella prossima stagione.

La prima opzione è quella che porta a Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid; il futuro dell’allenatore, però, sembra poter essere ancora sulla panchina del club spagnolo. Proprio per questo ha preso quota la possibilità di un clamoroso ritorno di Mourinho nella Milano nerazzurra; al momento, bisogna dirlo, si tratta di una semplice ipotesi anche perché Inzaghi ha un contratto fino al 2025 e il rapporto con il club nerazzurro sembra essere piuttosto saldo.

Se da una parte Mourinho sembra essere lontano da Roma, dall’altra Inzaghi vuole proseguire la sua avventura sulla panchina di una squadra che, in questa stagione, ha l’obiettivo di essere protagonista sia in campionato sia nelle coppe.