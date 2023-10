Mourinho in scadenza con la Roma: già pronta una panchina più importante

Il futuro di José Mourinho lontano dalla Roma, per il portoghese pronta una panchina prestigiosa a sorpresa

Dopo un brutto avvio di campionato, le vittorie con Frosinone e Cagliari hanno riportato parzialmente il sereno in casa Roma. I giallorossi si sono avviati verso una risalita in classifica ma occorrono altre conferme nelle prossime settimane, a partire dalla gara contro il Monza di domenica. Intanto, continua a tenere banco il futuro di Josè Mourinho.

La posizione di Mourinho, rispetto alla vigilia di Cagliari, quando si parlava addirittura di esonero, appare più solida. Ma la sensazione è che comunque si vada verso la fine della sua avventura capitolina, al termine dell’attuale stagione. Il contratto in scadenza probabilmente non sarà rinnovato e a giugno, dunque, lo ‘Special One’ lascerà Roma dopo tre anni. La speranza di tutto l’ambiente è che lo faccia con una qualificazione in Champions che ormai si insegue vanamente da diverse stagioni senza successo. Nel frattempo, scenari aperti sul futuro del portoghese. Non c’è soltanto l’Arabia Saudita, che pure è stata individuata come una delle possibili destinazioni.

Mourinho via da Roma e in nazionale, gli scenari per l’estate

Mourinho potrebbe, alla fine, sedere sulla panchina di una nazionale. Pure abbastanza prestigiosa, stando alle indiscrezioni di ‘TeamTalk’, in Inghilterra. E sarebbe proprio la nazionale dei Tre Leoni.

Gareth Southgate ha portato, nel suo percorso, un quarto posto ai Mondiali in Russia e una finale persa agli Europei, più l’uscita agli ultimi Mondiali in Qatar ai quarti di finale. Quale che sia l’esito della campagna di Euro 2024, cui gli inglesi arriveranno tra i favoriti, alla fine del torneo dovrebbe esserci l’addio. I dialoghi con Mourinho sarebbero già in corso, il nome sarebbe in cima alla lista della Football Association, proprio per il fatto che rispetto ad altri candidati il portoghese sarebbe, a fine stagione, un ‘free agent’.