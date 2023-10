All’Inter 57 milioni: la contromossa di Marotta

Dall’Inghilterra non si arrendono e preparano l’assalto a gennaio per l’alfiere dello scacchiere di Inzaghi. La risposta dell’Inter e dell’Ad nerazzurro Marotta

L’Inter oggi è impegnata sul campo del Torino, mentre sul mercato Marotta e Ausilio valutano l’arrivo a gennaio di un nuovo attaccante se Arnautovic e Sanchez dovessero continuare a non dare garanzie.

Un tema importante in casa nerazzurra è legato anche ai rinnovi di contratto, in primis sul file dedicato a capitan Lautaro Martinez. L’Ad Marotta si è mostrato piuttosto fiducioso sul prolungamento del ‘Toro’ campione del mondo e intanto lavora per blindare a Milano gli altro alfieri dello scacchieri di Simone Inzaghi. Tra questi spicca anche Federico Dimarco, con l’Inter intenzionata a rafforzare il matrimonio della batteria titolare sull’esterno rappresentata appunto dal canterano e da Dumfries. La dirigenza di Viale della Liberazione accelera sull’olandese e a breve ci sarà un incontro tra le parti per arrivare alla fumata bianca.

Calciomercato Inter, ten Hag e il Manchester United non mollano Dimarco

Inoltre, Marotta e Ausilio spingono per blindare ad Appiano Gentile anche Dimarco, elemento essenziale ormai nell’undici di Inzaghi.

Anche perché, soprattutto dalla Premier League, continuano a osservare con particolare interesse le prestazioni del nazionale italiano. Il Manchester United nello specifico è il club che monitora con attenzione Dimarco e dall’Inghilterra ribalza di una possibile offensiva dell’estimatore ten Hag già a gennaio per strappare l’ex Verona e Parma all’Inter. I ‘Red Devils’ potrebbero mettere sul piatto 57 milioni di euro per il cartellino del laterale sinistro, cercando di sedurlo con un ingaggio importante e superiore rispetto ai 4 milioni più bonus che il sodalizio di Zhang ha offerto al giocatore per il rinnovo. Difficilmente però l’assalto dello United andrà in porto, considerando la volontà dell’Inter e dello stesso Dimarco di continuare il matrimonio in nerazzurro.