Le big d’Europa su Dimarco: l’Inter prova a blindarlo

Federico Dimarco, esterno sinistro dell’Inter di Simone Inzaghi, sta facendo molto bene con la maglia nerazzurra e sarebbe finito nel mirino di diversi top club europei: le ultimissime notizie sul calciomercato della Serie A

L’Inter di Simone Inzaghi, dalla scorsa stagione, può contare su un esterno sinistro che ha avuto, e sta avendo, una crescita esponenziale. Stiamo parlando di Federico Dimarco, ex giocatore del Verona che al momento è alla terza stagione consecutiva in nerazzurro e sta diventando un laterale di spessore a livello europeo e mondiale.

Il cammino in Champions League nella scorsa stagione della Beneamata, sospinto anche dalle prestazioni di Dimarco e l’inizio di annata sugli stessi ritmi, se non superiori, hanno portato l’Inter ad intavolare una trattiva con l’entourage del ragazzo, milanese ed interista, per un rinnovo del contratto a cifre praticamente raddoppiate. Attualmente Dimarco percepisce circa 2 milioni di euro dalla società nerazzurra e il prolungamento del calciatore meneghino dovrebbe portarlo a guadagnare sui 4 milioni di euro. Un segnale importante per il futuro del giocatore e del club nonostante dall’estero gli occhi dei top club europei, in vista delle prossime sessioni di calciomercato, si stia facendo sempre più forte nei confronti di Dimarco.

L’Inter pronta a rinnovare con Dimarco. Intanto dall’estero…

Mentre il matrimonio fra Federico Dimarco e l’Inter sembra destinato a continuare ancora a lungo, i nerazzurri, nelle prossime finestre dei trasferimenti, dovranno fare anche i conti con la corte che alcuni club europei potrebbero fare nei confronti dell’esterno sinistro della Beneamata. Sull’ex giocatore di Parma e Verona ci sarebbero infatti gli occhi del PSG di Luis Enrique, da sempre attento ai talenti della Serie A, ma occhio anche al Manchester United di Erik Ten Hag.

I Red Devils stanno cercando un laterale e il profilo di Dimarco potrebbe essere quello giusto per un affondo vero e proprio. Al momento l’Inter valuta il suo calciatore una cifra non inferiore ai 50 milioni di euro.