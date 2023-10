Scommesse, El Shaarawy replica sui social: “Quello che è successo va oltre ogni limite”

Stephan El Shaarawy ha risposto sui social alla voce che lo vorrebbe coinvolto nella vicenda sul calcio scommesse

La Serie A è pronta a tornare in campo dopo la sosta per le nazionali ma è chiaro come, in questi giorni, tenga banco la vicenda legata al calcio scommesse con Corona che ha fatto partire l’inchiesta rivelando il coinvolgimento di alcuni calciatori. I primi nomi ad essere usciti sono stati quelli di Fagioli (è già arrivata la squalifica per il centrocampista della Juventus), Tonali con il Newcastle che attende novità e Zaniolo.

Nel corso degli ultimi giorni, però, Fabrizio Corona ha rivelato altri giocatori che sarebbero direttamente coinvolti; tra questi troviamo anche El Shaarawy, attaccante della Roma tornato in nazionale dopo diverso tempo. Il classe 1992 si è immediatamente dichiarato estraneo ai fatti e nella giornata di oggi, esattamente come Barella, ha voluto rispondere attraverso i social.

El Shaarawy e la risposta affidata ad Instagram: “Non giudicate per sentito dire”

El Shaarawy ha affidato ad una story Instagram in cui sottolinea: “Non sono una persona a cui piace esporsi pubblicamente ma quello che è successo negli ultimi giorni va oltre ogni limite. Credo e ritengo di essere sempre stato apprezzato per la mia educazione, la mia discrezione e la dedizione al lavoro, in questo sport che amo. Nonostante questo oggi mi trovo a dovermi difendere, come già in passato, dalla cattiveria di chi mi accusa di aver commesso fatti che per mia natura non potrei mai compiere. E chi anche solo un po’ mi conosce lo sa. Non giudicate mai per sentito dire, non date ascolto a fatti o persone senza verificare, non commentate alimentando la diffusione di notizie false senza avere prove perché credetemi: quando ci si trova dall’altra parte fa davvero male”.

In attesa di capire come finirà questa vicenda, l’esterno della Roma si sta preparando per la prossima sfida di campionato (in programma domenica all’ora di pranzo) con i giallorossi impegnati nel match dell’Olimpico contro il Monza.