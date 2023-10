Inter, Marotta ai saluti: ecco il progetto che lo affascina

Il futuro di Beppe Marotta potrebbe essere lontano dall’Inter: c’è un progetto che starebbe affascinando il dirigente nerazzurro

Il dirigente più importante nell’ultimo decennio di calcio italiano è stato, senza alcun dubbio, Beppe Marotta. Capace di aprire prima il ciclo vincente più lungo della storia della Serie A con la Juventus e, poi, di portare l’Inter allo scudetto e a disputare una finale di Champions League.

Ora il suo obiettivo, dopo la finale di Istanbul della scorsa stagione, è quello di raggiungere la seconda stella prima dei rivali del Milan. Il primo derby sul campo è stato vinto dai nerazzurri, che però hanno poi perso terreno e la vetta della classifica proprio in favore dei rossoneri. Nel futuro di Marotta, però, potrebbe esserci l’addio al club meneghino: c’è un progetto che lo affascinerebbe particolarmente.

Inter, addio di Marotta: vuole la presidenza della FIGC dopo Gravina

La giornata di ieri è stata importante per le dichiarazioni di Beppe Marotta alla presentazione del nuovo libro di Fabrizio Biasin. L’ad nerazzurro ha dato importanti indicazioni sul proprio futuro.

Marotta ha elogiato Lautaro e la sua squadra, ma anche lasciato spazio a delle suggestioni sul proprio futuro. L’ad ha dichiarato: “L’Inter sarà la mia ultima squadra. La politica è un contesto in cui mi piacerebbe cimentarmi, però solo in ambito sportivo”. Una specifica che ha fatto subito drizzare le antenne, anche perché le polemiche intorno a Gabriele Gravina continuano ad impazzare.

Non è un mistero che parte dell’attuale Governo stia spingendo per le dimissioni dell’attuale presidente federale e, proprio per questo, è uno scenario che non si può ancora escludere. Gravina ha ribadito di voler continuare, ma la pressione su di lui è crescente. Nella mente di Beppe Marotta, invece, potrebbe esserci proprio il ruolo di Presidente della FIGC: un ruolo che si sarebbe guadagnato sul campo, in oltre vent’anni di lavoro come dirigente sportivo. Marotta ha una rete di rapporti notevole e un’abilità politica con pochi eguali nel mondo del calcio: il suo prossimo grande obiettivo potrebbe essere la presidenza della Federazione.