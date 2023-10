Premio ‘Beppe Viola’, la 40esima edizione presentata in Figc: i premiati e le parole di Gravina | CM.IT

A Roma, nella sede Figc, presentato il 40esimo premio Beppe Viola: tra i premiati anche Edoardo Bove. Lunedì al Coni la cerimonia di consegna

A Roma torna il premio ‘Beppe Viola’, giunto al suo quarantennale dopo una lunga storia di riconoscimenti alle personalità più importanti nel mondo del calcio, dello sport e del giornalismo. Un premio che corre a braccetto con il torneo che porta lo stesso nome, punto di riferimento per tutto il calcio giovanile nazionale e internazionale, dedicato a uno dei più importanti giornalisti sportivi (e non solo) nella nostra storia.

La 40esima edizione è stata presentata questa mattina nella prestigiosa cornice della sala ‘Paolo Rossi’, all’interno della sede della Figc in via Allegri a Roma. E che vedrà la sua serata lunedì 23 ottobre alle 18 nel Salone d’Onore del Coni alla presenza di premiati di assoluto valore come è stato nel corso degli anni. A succedere a personaggi come Pruzzo, Giannini, Platini, Totti, Lippi, Giordano, Franco Sensi, Facchetti, Moratti, Lotito, Rivera, Galeazzi, Tosatti, Sconcerti, Martellini, Ciotti, Cucci, Florenzi e Marotta, altri cinque tra calciatori, dirigenti e giornalisti. Parliamo di Edoardo Bove (centrocampista della Roma), Andrea Stramaccioni (ex calciatore e allenatore di Inter e Roma), Luca Bergamini (presidente della Divisione Calcio a 5), Simona Rolandi (conduttrice Rai Sport) e Marino Bartoletti (giornalista, scrittore e autore). Il premio ‘Beppe Viola’ ha il patrocinio di Regione Lazio, Comune di Roma, Figc, Coni, LND, Aics (Associazione Italiana Cultura e Sport) e dell’Ordine dei Giornalisti.

Premio Beppe Viola, Gravina: “Cultura fondamentale nello sport”

Durante la conferenza hanno preso la parola alcune figure strettamente collegate al premio. In primis il presidente della Figc Gabriele Gravina, che a margine ha commentato la questione scommesse e dimissioni: “Quello che noi amiamo privilegiare è questa voglia di far capire quanto sia fondamentale il concetto della cultura nel mondo del calcio, soprattutto nella pratica sportiva. Per questo ringrazio l’Aics. Beppe Viola era uomo dalla capacità straordinaria nel comunicare le sfumature culturali del nostro mondo. Chi conosce il nostro lavoro lo apprezza, a differenza di altre prese di posizione. Daremo luce alle nostre attività valorizzandole”. Interviene poi il presidente del comitato organizzatore del ‘Belle Viola’ Raffaele Minichino: “Beppe Viola era un abbinamento di sport, cultura e spettacolo. Chi ha avuto il piacere di conoscerlo lo sa. Quando è venuto a mancare l’idea è stata di organizzare una manifestazione di sport e spettacolo, tanto che abbiamo girato varie sedi, come il castello estense a Ferrara. Siamo cresciuti negli anni, il torneo giovanile è stato nominato la Champions del calcio giovanile, così come il premio di cultura sportiva”.

Parola poi a Maurizio Toccafondi, vicepresidente Aics: “Crediamo nell’attività dei giovani, nella cultura e nello sport, per questo la volontà di essere vicini a un’associazione che porta avanti i valori della cultura e dello sport. Sono le fondamenta di un ente di promozione. Lo sport non è solo il fine ma anche il mezzo, per risolvere i problemi dei nostri giovani. Lo sport come cultura, rispetto delle regole, fa parte del nostro dna”. Conclude Guido D’Ubaldo, presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio: “È un premio importante che ha fatto una lunga strada, nel giornalismo e nel calcio giovanile. In questi 40 anni sono stati premiati tantissimi giornalisti che non ci sono più. Il premio ha una valenza specifica per la nostra categoria, ricorda un giornalista che è stato un talento, ha scritto canzoni, sceneggiature di film. Aveva una sottile ironia, dissacrante, è stato un grande giornalista che ha introdotto un linguaggio nuovo nel raccontare lo sport e il calcio. Importante rinnovare la sua memoria”.