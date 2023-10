Milan, emergenza totale: Pioli perde un altro portiere

Il Milan dovrà fare a meno di un potenziale titolare in vista del match del prossimo turno contro la Juventus

E’ a tutti gli effetti emergenza totale in casa Milan dopo l’infortunio dell’ultim’ora. La formazione allenata da Stefano Pioli, che in vista del big match della nona giornata a San Siro con la Juve dovrà fare a meno di Mike Maignan e Theo Hernandez per squalifica, perde ufficialmente un altro protagonista.

Come riportato dal Milan, infatti, anche Marco Sportiello sarà indisponibile a causa di un infortunio che lo terrà fuori dalla gara con la Juve. Al suo posto, dunque, dovrebbe partire dal primo minuto il terzo portiere Antonio Mirante. Questo il comunicato dei rossoneri: “Marco Sportiello ha riportato una lesione del gemello mediale del polpaccio sinistro. Il portiere dovrà osservare un periodo di dieci giorni di riposo dopodiché verrà valutata l’evoluzione con una nuova risonanza magnetica”.

Ricordiamo che il Milan, sempre nelle scorse ore, ha perso per infortunio anche Chukwueze per una lesione al bicipite femorale sinistro riportata con la Nazionale nigeriana. Un’alternativa in meno nel reparto avanzato di Pioli a pochi giorni da una delle sfide più importanti di questo inizio di stagione.