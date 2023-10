Milan, che tegola. Un attaccante ko in nazionale: c’è lesione

Il Milan dovrà fare a meno dell’attaccante per almeno dieci di giorni saltando tre big match dall’importanza enorme

La nazionale della Nigeria porta decisamente brutte notizie alle big della Serie A. Dopo Victor Osimhen, che rimarrà fuori un mese circa per una lesione muscolare, anche un altro attaccante, stavolta del Milan, sarà costretto a dare forfait per diversi giorni saltando più di una partita fondamentale.

Si tratta di Samuel Chukwueze. L’esterno ex Villarreal è già rientrato a Milanello per un infortunio riportato in nazionale che lo ha tenuto fuori per il match contro il Mozambico. A comunicarlo una nota del club rossonero: “Samuel Chukwueze ha già fatto rientro a Milanello poiché, mentre era con la sua Nazionale, ha riportato una lesione al bicipite femorale sinistro che gli ha impedito di prendere parte alla sfida contro il Mozambico. Il ritorno dei restanti nazionali, invece, è previsto nelle prossime 48 ore”. Pioli sta preparando la partita contro la Juventus di domenica, di sicuro non ci voleva una tegola così in un momento di grandi impegni anche in Europa.

Oltre al big match con i bianconeri, infatti, Chukwueze non sarà a disposizione neanche contro il PSG al ‘Parc des Princes’ mercoledì 25 e domenica 29 in casa del Napoli. Una serie di sfide incredibilmente importanti per il Milan, da affrontare senza un giocatore che non è titolare ma fino ad ora ha giocato nove partite su dieci. Fondamentale per far rifiatare Pulisic, costretto a un tour de force pericoloso.

Oggi Pioli ha diretto il secondo allenamento dalla ripresa di ieri, ancora ovviamente a ranghi ridotti per via delle assenze dei nazionali che finiranno il rientro alla spicciolata entro domani. “La prima parte della seduta è stata effettuata in palestra con un circuito sulla forza. La fase di attivazione muscolare è proseguita sul campo con lavoro a secco, mentre a seguire sono stati svolti esercizi di agilità – con l’uso del pallone – e test di rapidità”, racconta il sito ufficiale del club.