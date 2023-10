L’Inter al lavoro per il bomber di gennaio: ecco da cosa dipende | CM.IT

In questa prima parte di stagione, l’Inter e Simone Inzaghi hanno dovuto fare a meno di Arnautovic per problemi fisici. Occhi aperti per il mercato di gennaio

In attesa di tornare in campo dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali, l’Inter sarà ospite del Torino di Ivan Juric, si inizia a muovere il mercato in vista della sessione di gennaio.

E mentre si avvicina il ritorno di Marko Arnautovic, fermo da quasi un mese per un problema muscolare patito durante la partita contro l’Empoli del 24 settembre scorso, vittoria nerazzurra con eurogol siglato da Federico Dimarco, si ragiona sulla possibilità di incorporare un altro attaccante. Oltre all’austriaco, arrivato dal Bologna l’estate scorsa, l’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi può contare su capitan Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Alexis Sanchez. Quest’ultimo, non è ancora al 100% della forma, visto che non ha potuto svolgere la preparazione estiva, essendo arrivato negli ultimi giorni di calciomercato.

E nei giorni scorsi si è parlato di un ritorno di fiamma dell’Inter per Mehdi Taremi, attaccante del Porto seguito in estate prima di andare su giocatori meno dispendiosi e puntare tutto su Benjamin Pavard. Adesso, l’iraniano può tornare ad essere un obiettivo, vista anche la situazione contrattuale: il 31enne è, infatti, in scadenza di contratto alla fine della stagione in corso e, allo stato attuale, non si parla di possibile prolungamento. Taremi, lo ricordiamo, era finito anche nel mirino dei ‘cugini’ del Milan, alla disperata ricerca di un vice Giroud che si è conclusa l’ultimo giorno utile con l’arrivo di Luka Jovic dalla Fiorentina.

Taremi-Inter, ritorno di fiamma a determinate condizioni

L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, e il direttore sportivo Piero Ausilio monitorano la situazione Taremi, con il Porto che, questa volta, potrebbe ammorbidirsi sul fronte della richiesta economica per il cartellino. Stando, infatti, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, molto, se non tutto, dipenderà da come si troverà la squadra di Sergio Conceiçao nell’imminenza del mercato invernale, tra il campionato e la Champions League. Attualmente, i lusitani si trovano al terzo posto in classifica con tre punti di svantaggio dalla capolista Sporting Clube de Portugal, mentre in Europa sono in piena corsa per il passaggio del turno.

In ogni caso, per quanto riguarda il costo del cartellino, se ad agosto la richiesta era non inferiore ai 25 milioni di euro, adesso potrebbe attestarsi a 15 milioni bonus inclusi, vista l’imminente scadenza del contratto. Nel caso in cui dovessero presentarsi opportunità interessati, Taremi le valuterà insieme alla famiglia e al club, ma i conti disastrati del Porto e la possibilità di una nuova importante esperienza potrebbe risultate decisivi ai fini dell’affare. L’Inter osserva con attenzione, vi terremo aggiornati.