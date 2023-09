Il mercato non dorme mai, da Taremi a Morata: tutte le scadenze del 2024

Il mercato non si ferma, occhi ai giocatori in scadenza 2024: da Taremi a Morata, ma non solo

La sessione estiva di mercato si è conclusa venerdì, ma il mercato non finisce mai. Dagli svincolati alle mosse future, ora le società guardano in particolare a quelle che saranno le mosse future.

E chi può destare più l’attenzione dei giocatori in scadenza nel 2024? I nomi sono tanti e i club sono particolarmente vigili, soprattutto quelli italiani. Sono tanti infatti i giocatori il cui contratto terminerà alla fine della stagione appena iniziata. Certo, c’è di mezzo molto tempo per eventuali prolungamenti, ma i club italiani possono muoversi in anticipo. Tra questi c’è Alvaro Morata, accostato quest’estate a Juventus, Roma, Milan ed Inter. Alla fine è rimasto all’Atletico Madrid, ma con un contratto a fine stagione l’ipotesi di vederlo nuovamente in Italia non è affatto da escludere. Attenzione alla Roma, sempre vigile sui colpi a zero, ma anche alla Juve, che non disdegnerebbe di riportarlo a Torino per la terza volta.

Derby Milan-Inter per Taremi e non solo

Milan ed Inter invece potrebbero essere più interessate a Mehdi Taremi. L’iraniano terminerà il suo contratto con il Porto a fine stagione e visto l’interesse dei club di Serie A, potrebbe essere difficile decidere di prolungare il contratto.

Taremi è stato in particolare vicinissimo al Milan nelle ultime ore, ma anche l’Inter è stata accostata all’iraniano, un profilo gradito per caratteristiche e modo di giocare, che tanto poteva ricordare Dzeko. Potrebbe quindi profilarsi un derby di mercato, che però non riguarda solo il centravanti attualmente al Porto. Sia Milan che Inter, per la propria difesa, potrebbero infatti pensare a Tiago Djalo. Il centrale portoghese, in grado di giocare anche come terzino, può essere il jolly giusto per Pioli e Inzaghi, soprattutto se non dovesse rinnovare il suo contratto con il Lille. Lo scorso gennaio l’Inter si era fatta sotto, ma la sua offerta era stata rifiutata. Ora il giocatore sta lavorando per rientrare dopo la rottura del legamento crociato: certo, sarebbe una scommessa, ma per età e caratteristiche è un nome che ingolosisce e non poco.

Tra i calciatori in scadenza però attenzione anche ad altri profili. Nei radar del Milan c’è anche l’argentino Guido Rodriguez, mentre tante big di Serie A potrebbero essere interessate a Fofana del Monaco. La Juventus invece è stata spesso accostata Nico Williams, stellina dell’Athletic Bilbao, che ancora non ha prolungato il suo contratto coi baschi.