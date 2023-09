Inter, tegola Arnautovic: il comunicato UFFICIALE e la data di rientro

Marko Arnautovic si è sottoposto questa mattina agli esami strumentali dopo l’infortunio contro l’Empoli

Brutte notizie per l’Inter dall’infermeria. Nonostante la vittoria in casa dell’Empoli che ha fatto centrare a Inzaghi la quinta vittoria in cinque giornate, il tecnico nerazzurro deve vedersela con il brutto infortunio occorso a Marko Arnautovic. L’austriaco è entrato in campo nella ripresa e nel recupero ha accusato un problema muscolare che da subito è sembrato importante, soprattutto vedendo la reazione e il dolore sul suo volto.

Oggi l’attaccante dell’Inter, tornato in estate dal Bologna, si è sottoposto questa mattina agli esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Sul sito ufficiale del club il responso: “Per l’attaccante nerazzurro distrazione muscolare di media entità alla giunzione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate nelle prossime settimane”. La durata dello stop non è ancora specificata, ma le prime notizie sono confermate rispetto alle sensazioni delle ultime ore. Si parla di un recupero che prenderà ad Arnautovic probabilmente circa due mesi. Questo vuol dire che l’ex Bologna sarò di ritorno più o meno a fine novembre. Tradotto sono dieci partite tra campionato e Champions League, con un possibile rientro dopo la sosta, quando il 26 novembre è in programma il match contro l’Inter all’Allianz.

Inter, infortunio Arnautovic: ecco data di rientro e quali partite salterà

Nel frattempo Inzaghi non lo avrà a disposizione contro Sassuolo, Salernitana, Benfica, Bologna, Torino, Salisburgo, Roma, Atalanta, Salisburgo e Frosinone. Al ritorno della pausa i nerazzurri si troveranno ad affrontare una settimana tremenda con Juventus (26 novembre), Benfica (29 novembre) e Napoli (3 dicembre). Tutte in trasferta. Il tecnico spera di riavere Arnautovic almeno per due partite di questo trittico. Le settimane per che dovrebbero servire al giocatore per rientrare sono tra le cinque e le sei sulla carta, quindi in teoria anche contro il Frosinone (12 novembre) ci sarebbero chances per rivederlo in campo. Ma visti trascorsi dello scorso anno, in cui l’attaccante si è fermato spesso e anche a lungo, l’Inter utilizzerà la massima cautela, sfruttando quindi anche la sosta per le nazionali e arrivando così a due mesi. In questo modo è proprio Juve-Inter la partita che Arnautovic può mettere nel mirino.

Per quanto riguarda la sua possibile sostituzione, Beppe Marotta in queste ore è stato chiarissimo, sottolineando come non ci saranno nuovi innesti dagli svincolati. “Dispiace per Arnautovic che si stava inserendo bene. Ma siamo certi che le alternative al mister non manchino. L’organico resta questo”, le sue parole. Le prime indiscrezioni parlano di un possibile avanzamento in primis di Mkhitaryan, con Inzaghi che può sfruttare anche Frattesi e Klaassen per rinforzare il centrocampo.