Infortunio Arnautovic, l’annuncio di Marotta: e c’è la stoccata a Lukaku

Inter penalizzata dall’infortunio ad Arnautovic, annuncio di Marotta sulle mosse di mercato e bordata a Lukaku

L’Inter vola in campionato, con la quinta vittoria su cinque gare e guarda tutti dall’alto. Nerazzurri passati anche ad Empoli, con un gran gol di Dimarco, e che accarezzano il primo progetto di mini-fuga, ma incassano anche brutte notizie, come l’infortunio ad Arnautovic.

Problema muscolare alla coscia piuttosto serio per l’austriaco, si temono oltre due mesi di stop. Se l’assenza si confermasse così lunga, la coperta per Inzaghi potrebbe essere piuttosto corta. Delle eventuali mosse di mercato nerazzurre ha parlato l’ad Beppe Marotta a ‘Radio Anch’io Sport’, spiegando che però al momento non è nei piani del club provvedere ad altri acquisti sul mercato degli svincolati. “Dispiace per Arnautovic che si stava inserendo bene – ha dichiarato – Ma siamo certi che le alternative al mister non manchino. L’organico resta questo”. Dunque, avanti così. Intanto, è stato aggregato alla prima squadra Sarr, bomber della Primavera.

Marotta ‘ridimensiona’ Lukaku, frase definitiva sull’ex

Marotta ha toccato anche altri temi ed è tornato sul caso Lukaku. Una vicenda ormai messa alle spalle, ma non manca una stoccata velenosa nei confronti del belga.

“C’era un rapporto caloroso tra noi e lui, ci siamo rimasti male soprattutto per quello – ha affermato Marotta – Ma ormai fa parte del passato. Siamo stati bravi a trovare delle alternative. L’Inter esiste da 100 anni ed è sempre andata avanti, a prescindere da calciatori, allenatori e dirigenti”. Anche senza l’ex centravanti, l’Inter pensa concretamente al titolo. Per ora, i fatti danno ragione a Marotta e Inzaghi: “Vogliamo vincere lo scudetto per metterci la seconda stella sulla maglia”, ha aggiunto l’ad.