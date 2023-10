Italia, un’altra esclusione eccellente: fuori dalla Nazionale dopo l’Inghilterra

Inghilterra-Italia ha lasciato amarezza tra i tifosi della Nazionale che hanno dato il loro verdetto sull’escluso per gli ultimi decisivi match

L’Italia cade in casa dell’Inghlterra, non senza un po’ di delusione da parte dei tifosi e degli addetti ai lavori. Soprattutto dopo il vantaggio firmato Scamacca, che aveva fatto sperare nell’impresa e invece gli Azzurri si sono fatti rimontare dalle giocate di Kane e Bellingham. Il centrocampista del Real Madrid ha dato una spallata al match guadagnandosi il rigore del pareggio e inventando l’azione del raddoppio. Il bomber del Bayern Monaco ha fatto il resto trasformando il penalty e chiudendo il match col 3-1.

Un primo tempo di buon livello, personalità e con occasioni. Una ripresa in cui invece gli Azzurri hanno faticato a mantenere lo stesso livello e soprattutto restare reattivi e compatti tra difesa e centrocampo. Calando alla distanza anche a livello fisico. Sono tanti gli uomini che ieri hanno deluso, anche tra i più importanti e in forma attualmente nel nostro campionato. Buoni segnali anche da Frattesi, così come Scamacca che ha segnato il suo primo gol in Nazionale e Udogie che invece è stato titolare per la prima volta con i ‘grandi’. Nella città in cui gioca. Ora l’Italia è seconda nel girone di qualificazione alle spalle dell’Ucraina, anche se con una partita in meno. Basterà sostanzialmente vincere contro la Macedonia del Nord e non perdere nello scontro diretto in trasferta. O viceversa pareggiare con la Macedonia e battere l’Ucraina a Leverkusen. Comunque niente di scontato. Ma l’incubo playoff va evitato a tutti i costi.

Italia, Kean fa infuriare i tifosi: lo vogliono fuori dalla Nazionale

Ora Spalletti avrà a disposizione un altro mese per pensare alle scelte e alle eventuali modifiche per gli ultimi due decisivi match. Ai nostri followers su Twitter abbiamo chiesto un parere proprio sui cambi da effettuare nella nostra Nazionale. O meglio, i calciatori che sono scesi in campo ieri a Wembley e che dovrebbero restare fuori nei prossimi impegni.

A ‘vincere’ l’esclusione è stato Moise Kean, attaccante della Juventus entrato nel secondo tempo al posto di Scamacca, con il 34% delle preferenze. In realtà Spalletti ha già spiegato di apprezzare molto il classe 2000, che probabilmente continuerà a far parte del gruppo azzurro. Subito dietro Giorgio Scalvini con il 27,4% dei voti dopo la brutta prestazione di ieri, con colpe praticamente su tutti i gol dell’Inghilterra. A seguire Cristante con il 21,7% e infine Barella con il 17%.