Italia, incubo playoff: subito la Polonia e (eventuale) finale in trasferta

Le news Italia dopo il ko contro l’Inghilterra rilanciano il rischio playoff per gli Azzurri di Spalletti. Rischio Polonia in semifinale

La sconfitta di Wembley complica i piani dell’Italia nella corsa ad Euro 2024. La contemporanea vittoria dell’Ucraina a Malta, infatti, ha riportato gli Azzurri al terzo posto del gruppo C, seppure con una gara in meno rispetto ai gialloblu.

A novembre le ultime due gare di qualificazione a Germania 2024. Prima la sfida casalinga contro la Macedonia del Nord a Roma, poi lo scontro diretto con l’Ucraina in campo neutro a Leverkusen. Alla Nazionale di Luciano Spalletti servono 4 punti (anche 3 se si batte nuovamente la selezione di Rebrov, ndr) per essere sicuri di partecipare ai prossimi Europei. Altrimenti si dovrà passare per i playoff ed il rischio è quello di dover affrontare avversarie ben più difficili rispetto a quelle di novembre. Gli spareggi, infatti, si basano sui risultati dell’ultima Nations League, in base alle rispettive leghe. L’Italia era nella Lega A con le squadre più forti e a due giornate dal termine le classifiche spaventano.

Euro2024, Italia ai playoff: ecco chi deve tifare e gufare Spalletti

Con le attuali classifiche dei vari gironi di qualificazione ad Euro 2024, l’Italia è secondo nella graduatoria della Lega A di Nations League dietro alla Croazia.

Questo vuole dire che giocherebbe la semifinale in casa, per ora contro la Polonia che è terza, mentre la finale la dovrebbe disputare in trasferta contro la vincente tra la Croazia appunto e l’Estonia ripescata dalla Lega D non essendoci altre Nazionali della Lega A non qualificate direttamente. Per avere un tabellone più semplice e giocare entrambe le gare in casa, l’Italia deve sperare che i croati sorpassino il Galles nelle ultime due giornate del gruppo D di qualificazione. A quel punto gli Azzurri affronterebbero l’Estonia in semifinale e la vincente tra Polonia e Galles in finale. Conti che speriamo di non dover fare a novembre.