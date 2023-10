PAGELLE E TABELLINO INGHILTERRA-ITALIA 3-1: Kane da invidia, Scalvini disorientato

Pagelle e tabellino Inghilterra-Italia, match valido per la 6a giornata della fase a gironi delle qualificazioni a Euro 2024

INGHILTERRA

Pickford 6

Walker 6

Stones 5,5. Dal 63′ Guehi 6

Maguire 6

Trippier 6

FLOP Phillips 5,5: possiamo tranquillamente dire che aveva sostanzialmente lasciato l’Inghilterra in inferiorità numerica. Miracolato da Turpin, Southgate si sbriga a toglierlo dal campo. Per il resto spesso in ritardo, non una gran partita. Dal 69′ Henderson 6

Rice 6,5

Rashford 6,5

Bellingham 7. Dall’84’ Grealish sv

Foden 6

TOP Kane 7,5: frustrante. Vederlo punirci tre volte in due partite proprio lì dove fatichiamo e con questa superiorità imbarazzante è ancora più difficile da digerire. Ma tant’è, perché lui è uno dei cinque centravanti più forti del pianeta. Ha tutto, fa reparto da solo, con una precisione clamorosa. Nel suo secondo gol letteralmente scherza la difesa azzurra. Giù il cappello, non possiamo che guardare e invidiare. Oltre a farci un esame di coscienza per certi errori.

All.: Southgate 6

ITALIA

Donnarumma 6

Di Lorenzo 5

FLOP Scalvini 5: su due dei gol dell’Inghilterra c’è la sua firma. Prima si fa gabbare da (super, per carità) giocata di Bellingham, poi si fa superare da Kane con troppa semplicità. In generale va troppo in apprensione, spesso in ritardo in uscita e in chiusura, non perfetto neanche sull’azione del rigore. Serata storta, speriamo serva da lezione.

Acerbi 5,5. Dal 63′ Bastoni 5,5

Udogie 6. Dal 63′ Dimarco 5,5

Frattesi 5,5

Cristante 5,5

Barella 5,5

Berardi 5. Dal 78′ Raspadori sv

TOP Scamacca 6,5: partita incoraggiante. Trova il suo primo gol con la maglia della Nazionale sul campo più prestigioso nella serata che poteva essere più importante. Con prepotenza, come sa fare llui. Poi produce un altro paio di occasioni, con personalità, senza la minima paura. Una macchia c’è, il passaggio sbagliato che fa partire l’azione dell’1-2. Poi però passa un mondo fino al gol, la sua prova resta positiva. Speriamo sia solo l’inizio. Dal 63′ Kean

El Shaarawy 5,5. Dall’87’ Orsolini sv

All.: Spalletti 6



Arbitro: Turpin (FRA) 5

Il tabellino di Inghilterra-Italia 3-1

Marcatori: 15′ Scamacca (It), 32′ rig. Kane (In), 57′ Rashford (In), 77′ Kane (In)

Ammoniti: Udogie (It), Phillips (In), Di Lorenzo (It), Scalvini (It)

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Trippier; Phillips, Rice; Rashford, Bellingham, Foden; Kane.

A disp.: Ramsdale, Johnstone, Alexander-Arnold, Dunk, Guehi, Watkins, Maddison, Bowen, Henderson, Colwill, Grealish, Gallagher.

All.: Southgate

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Acerbi, Udogie; Frattesi, Cristante, Barella; Berardi, Scamacca, El Shaarawy.

A disp.: Vicario, Meret, Darmian, Mancini, Gatti, Bastoni, Dimarco, Locatelli, Bonaventura, Kean, Orsolini, Raspadori.

All.: Spalletti

Arbitro: Turpin (FRA)