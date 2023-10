Corona riceve il Tapiro e rilancia: “Ho altri trenta nomi”

Il Re dei paparazzi questa mattina ha rivelato altri tre nomi inediti che secondo lui potrebbero essere coinvolti nel caso scommesse

Dopo la tanto discussa ospitata di ieri sera su Avanti Popolo in onda su Rai 3, Fabrizio Corona è tornato subito a far parlare di sé. Dopo aver accusato il programma di ‘censura’ nei suoi confronti per non aver fatto ascoltare un audio compromettente, il re dei paparazzi ha deciso più tardi di annunciare altri tre nomi che potrebbero essere coinvolti nel caso scommesse.

Come riportato questa mattina, infatti, Corona ha prontamente ricevuto il solito Tapiro d’Oro per puntata che andrà in onda questa sera. Ai microfoni di Valerio Staffelli si è sfogato per il trattamento ricevuto in Rai: “Avevamo delle prove, avevamo un audio clamoroso in cui parlano quattro calciatori famosi e la regia non lo ha mandato. E un video in cui si sentono alcune persone, tra cui Zalewski della Roma, che parlano delle puntate e delle scommesse mentre palleggiano. Puoi non mandare in onda queste cose? Evidentemente, ha chiamato qualcuno in diretta…“.

Corona ha poi deciso di rivelare altri tre calciatori: “Allora ve li faccio a voi i nomi: tiro fuori El Shaarawy, non mi hanno fatto nemmeno una domanda quando l’ho accennato in studio. Casale, che ha litigato con l’Under21, è inguaiato fino al collo. Poi Gatti, di cui ha parlato Fagioli. Te ne potrei fare trenta di nomi. Perché non sei andato a dare il Tapiro a Spalletti, che ha metà del centrocampo coinvolto e per rimpiazzare chi ha mandato via ha scelto El Shaarawy, un altro giocatore immischiato nello scandalo?”.

Corona sui calciatori gay: “Almeno uno in ogni società”

Va precisato che sino a questo momento nessuno dei tre nuovi calciatori citati da Corona si trova coinvolto nelle indagini portate avanti senza alcun condizionamento esterno dalla Procura di Torino.

Infine, cambiando argomento, Corona è tornato sulla presenza di calciatori gay all’interno dei club italiani: “Un nome l’avevo già fatto su Telegram, è un calciatore dell’Inter ma non dico altro che poi mi fate litigare… Secondo te in tutte le società di calcio non esiste un calciatore gay? Perché non lo dicono? Fanno come in Rai”.