Juve, per Conte la stessa fine di Allegri: “Minestra riscaldata”

Le anticipazioni dell’intervista rilasciata da Antonio Conte a ‘Belve’ sulla Juve hanno, inevitabilmente, suscitato molto clamore

Oggi, martedì 17 ottobre, andrà in onda l’intervista completa di Antonio Conte di Francesca Fagnani, la giornalista che conduce il seguitissimo programma ‘Belve‘, in onda su Rai 2. Ma le anticipazioni fatte circolare ieri, hanno destato parecchio interesse.

In particolare, ha fatto discutere il passaggio sull’addio alla Juventus, consumatosi all’inizio della stagione sportiva 2014/2015 come un fulmine a ciel sereno, a pochi giorni dal via alla preparazione. “È stato l’addio più sofferto. Quando anche per le piccole cose vedi grandi problemi… Decisi di andar via”. Parole che hanno lasciato intendere una sorta di malinconia dell’allenatore leccese e subito si è iniziato a parlare di un possibile ritorno in bianconero nella prossima stagione, nonostante il contratto di Massimiliano Allegri sia in scadenza il 30 giugno 2025.

Conte avrebbe così lanciato un’esca per sondare il terreno, almeno a sentire il parere del giornalista Sandro Sabatini: “Sicuramente Conte ha tastato il terreno per il ritorno alla Juventus – le sue parole a ‘Radio Radio’ – Secondo me, il messaggio più forte che manda è quello che vorrebbe tornare alla Juventus. Conte si candida per i bianconeri, ma anche per la Roma, dove Mourinho è in chiusura. Mentre la strada per il Napoli mi pare si sia chiusa una settimana fa, dopo il colloquio con De Laurentiis“.

Conte lontano dalla Serie A: “Minestra riscaldata per la Juve”

E mentre si parla di Juventus, o comunque Serie A come prossima destinazione per Antonio Conte, c’è chi la pensa diversamente. “Non credo che voglia per forza di cose tornare in Serie A, ci sarà una squadra in giro per l’Europa che può accontentarlo sul mercato – ha detto l’ex bomber Roberto Pruzzo – Non so se le nostre società siano in grado di soddisfarlo. Conte ha ancora qualcosa da dare, però con i cavalli di ritorno non si sa mai come va a finire”. Sulla stessa lunghezza d’onda anche l’opinionista Fernando Orsi: “Conte lo vedrei bene al Napoli e alla Roma, piazze calde che incarnano il carattere dell’allenatore. Ma neanche io sono convinto che voglia tornare in Italia. Con Juve si è lasciato in malo modo e le minestre riscaldate non mi sono mai piaciute. Guardiamo quello che sta succedendo ad Allegri dopo il ritorno in bianconero”. Dunque, grande attesa per questa sera, quando potremo vedere l’intervista integrale dell’ex tecnico di Inter e Chelsea, tra le altre.