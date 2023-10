Conte e l’addio alla Juve: “Il più sofferto”. Poi la rivelazione sull’Arabia

Conte ha dichiarato come l’addio alla Juventus sia stato il più sofferto; l’ex tecnico bianconero ha anche fatto una rivelazione sull’Arabia

L’ultima esperienza da allenatore è stata vissuta sulla panchina del Tottenham; arrivato a stagione in corso ha avuto il merito di riportare gli Spurs nella massima competizione internazionale, la Champions League. La seconda stagione è stata decisamente meno positiva della prima con il rapporto tra il club e l’allenatore chiuso prima del previsto. Per quanto riguarda la Serie A, invece, il tecnico ha avuto una grande esperienza sulla panchina dell’Inter riportando i nerazzurri a vincere lo scudetto.

Ora l’allenatore si sta godendo un periodo di riposo in attesa, probabilmente, di una nuova avventura; a tal proposito Conte ha voluto esprimere un parere sulla possibilità di allenare Roma o Napoli. L’ex allenatore dei nerazzurri, in una lunga intervista al programma Belve di Francesca Fagnani sottolinea “Due piazze che vorrei vivere per la passione ma non prendo squadre in corsa” continuando “Sono situazioni già create“.

Questo sottolinea la volontà, da parte del tecnico, di voler partire da zero in un club in modo da portare, fin da subito, la sua filosofia di gioco e inculcare (nel corso della preparazione estiva) i suoi metodi, i suoi allenamenti e la voglia di vincere. Antonio Conte, in Italia, è sicuramente ricordato con affetto dai tifosi nerazzurri ma ha un rapporto speciale con i colori bianconeri considerando quanto fatto sia da giocatore sia da allenatore. Proprio sull’addio alla Juve ha sottolineato “E’ stato l’addio più sofferto. Quando anche per le piccole cose vedi grandi problemi… Decisi di andar via“. Sulla panchina bianconera ha vissuto anni meravigliosi iniziando quel ciclo di successi con cui la squadra ha dominato, per diverso tempo, il massimo campionato italiano.

Antonio Conte e la nazionale: “Ho rifiutato”

L’ex allenatore dell’Inter ha vissuto anche un’esperienza sulla panchina della nazionale italiana; l’avventura, agli Europei del 2016, si è conclusa ai quarti di finale con gli azzurri che si sono dovuti arrendere ai calci di rigore contro la Germania. Altro tecnico che si è seduto sulla panchina della nazionale italiana, Roberto Mancini, di recente ha lasciato gli azzurri per andare alla guida dell’Arabia Saudita.

Nell’ultima sessione di estiva di mercato, il calcio saudita ha mostrato la propria forza economica. Proprio per quanto riguarda la panchina della nazionale dell’Arabia Saudita, Conte ha sottolineato “Io ho rifiutato“. La sensazione è che stia aspettando l’occasione giusta per tornare in pista (magari ancora nel massimo campionato italiano) con le proprie idee di gioco e il proprio calcio ma, come ha sottolineato lui stesso, senza prendere situazioni già in essere.