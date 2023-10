Doppia clausola con lo sconto: Milan KO

Tra i profili che sta seguendo il Milan sul calciomercato, se ne allontana uno: strada in salita per i rossoneri per la doppia clausola

Milan che in questa stagione ha rivoluzionato profondamente la propria rosa e intende continuare a farlo per il futuro. La linea sarà sempre quella di inserire giocatori giovani e di talento per un continuo ricambio di energie, mantenendo la competitività della rosa ad alti livelli.

Soprattutto a centrocampo le cose sono cambiate molto, ma per il futuro, nei piani della dirigenza, potrebbe esserci un nuovo innesto. Il Milan sta seguendo da vicino Assan Ouédraogo dello Schalke 04, ci sarebbero già contatti in essere con il club tedesco per il giovanissimo classe 2006 originario del Burkina Faso (suo padre era un giocatore della nazionale). Contatti che dovrebbero portare a stretto giro di posta a un incontro tra le due dirigenze. Per caratteristiche, il suo profilo da box-to-box sarebbe l’ideale per il centrocampo milanista, ma non sarà facile mettere le mani su di lui.

Milan, c’è un problema per Ouédraogo: la clausola è un ostacolo

Il Milan è a conoscenza del fatto che su di lui ci sia una clausola da 20 milioni di euro. C’è però anche un altro problema che potrebbe rivelarsi decisivo.

Stando a quanto riportato da ‘Sky’ in Germania infatti la clausola sarebbe ‘doppia’. Vale a dire che quella da 20 milioni di euro sarebbe valida per i club esteri, mentre per altri club della Bundesliga ne esisterebbe un’altra inferiore. Bayern Monaco o Lipsia, tra i club più interessati, avrebbero la possibilità di pagare ‘soltanto’ tra i 12 e i 15 milioni di euro.